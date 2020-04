MSV Duisburg: Das sagt Klatt zum geplanten DFB-Bundestag

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat am Freitag nicht allein das Pokalfinale der Männer verschoben. Das Gremium hat ebenfalls über den Saisonrest in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga diskutiert. In einer Pressemitteilung des Verbandes heißt es dazu: „Der DFB plant die Einberufung eines außerordentlichen Bundestages.“ Das Delegiertentreffen soll dann darüber entscheiden, ob und wie die Saison in den beiden Ligen fortgesetzt oder abgebrochen wird.

MSV-Geschäftsführer Michael Klatt hält den Plan für durchaus sinnvoll: „Es geht um Entscheidungen von größter Tragweite. Die Idee, sie auf möglichst breite Schultern zu stellen, erscheint verantwortungsbewusst.“

In dem Pressetext des DFB heißt es dann weiter: „Mit Blick auf die laufenden Diskussionen bezüglich einer Fortsetzung des Spielbetriebs in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga sowie die möglichen Entscheidungen in den kommenden Wochen wurde die formelle Einberufung noch nicht vollzogen.“

Den letzten außerordentlichen DFB-Bundestag gab es im September 2019 – seinerzeit zur Wahl des neuen Präsidenten Fritz Keller Foto: Thomas Boecker / dpa

Hier bedarf es ein wenig Übersetzungshilfe. Den Satz kann man nämlich als Druckmittel lesen und verstehen: „Einigt Euch oder wir entscheiden!“ An diesem Samstag schaltet sich der Liga-Ausschuss der dritten Fußball-Klasse zusammen. Da sprechen auch fünf Vereinsvertreter mit. Einer davon wird MSV-Geschäftsführer Klatt sein. Der Ausschuss wird sich dann mit den Beschlüssen des Präsidiums auseinandersetzen.

3. Liga plant Videokonferenz

Für die kommende Woche – wahrscheinlich am Montag – ist dann eine Videokonferenz mit allen 20 Vereinsvertretern der 3. Liga geplant. Der Abschnitt „mögliche Entscheidung“ lässt sich nun so deuten: Kommen die Klubs zu einer Lösung, muss der außerordentliche Bundestag über das Thema nicht debattieren. In der Ligenrunde entscheidet die einfache Mehrheit, so Michael Klatt. Bei einem so wichtigen Thema wird man aber vermutlich ein eindeutiges Votum einfordern. Derzeit zeichnet sich ein solches Einvernehmen nicht ab. Der MSV schweigt als Tabellenführer übrigens beharrlich, wofür man sich ausspricht. Können sich die Vereine nicht verständigen, dann ist der Bundestag gefragt. Analog gilt das Gleiche für die Frauen-Bundesliga.

Nun sieht die Satzung des DFB keine Einladungsfrist für einen außerordentlichen Bundestag vor. Allerdings müssen Anträge mindestens zwei Wochen vor dem Treffen eingereicht werden. Mithin zwei Wochen braucht es in jedem Fall, bis man sich zusammenschalten kann. Rechnet man nun die kommende Woche zur Entscheidungsfindung hinzu, dann hat der Plan wahrscheinlich ein Ziel: die Absage des Ligenbetriebs. Denn für die elf Spiele der Saison in der 3. Liga wären dann weniger als sechs Wochen übrig. Da kann man dann genauso gut würfeln. Am 30. Juni will man die Saison abgearbeitet haben. Darauf haben sich die Drittligisten bereits verständigt. Die Bundesliga will am 9. Mai wieder loslegen.

Am Ende hat die Politik das letzte Wort

Im Bundestag sind insgesamt 259 Vertreter aus den Landes- und Regionalverbänden sowie der DFL (72 Stimmen) versammelt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Die Drittligisten sind keineswegs automatisch in dem Gremium vertreten. Es sei denn, die Landesverbände treten ihr Stimmrecht an die Vereine aus ihrem Bereich ab.

Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist: Selbst wenn die Fußballer wieder aufs Feld wollen, hat die Politik ein Vetorecht. Es bleibt dabei: Die wichtigsten und einzig entscheidenden Tabellen gibt derzeit das Robert-Koch-Institut heraus, und zwar auch für den Sport.