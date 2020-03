MSV Duisburg: Deshalb erwartet man weitere Fan-Proteste

Duisburg. In der Vorwoche wurde die Partie des MSV Duisburg in Meppen unterbrochen. Eine überzogene Maßnahme - darüber waren sich Verein und Verband einig.

In der Wortwahl grenzten sich die Fans des MSV Duisburg von anderen an diesem Wochenende gezeigten Plakaten ab. Und doch gab es auch in der Auswärtspartie der Zebras beim SV Meppen eine Unterbrechung. Der Unparteiische hatte die Anweisungen des Drei-Stufen-Plans des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Spiel für einige Minuten ruhen lassen, einige MSV-Spieler baten die Anhänger um das Einrollen des Spruchbandes.

Inzwischen hat der Verband eingeräumt, dass das Plakat im Duisburger Block keinen Anlass zur Unterbrechung hätte geben dürfen. MSV-Geschäftsführer Michael Klatt erwartet daher im Heimspiel der Zebras gegen den 1. FC Magdeburg (Freitag, 19 Uhr) eine Fortsetzung des Protestes.

Michael Klatt lobt die MSV-Fans für Plakat-Aktion

Nach dem Auswärtsspiel in Meppen, das die Mannschaft mit 0:1 verlor, sei man im Verein „stolz“ auf die Fan-Szene, wie der 51-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion betonte. „Sie hat ein heiß diskutiertes Thema aufgegriffen, indem sie Kritik vorgetragen hat, ohne jemanden zu beleidigen. Das war kreativ, die Beteiligten haben sich wirklich Gedanken gemacht.“

Aus diesem Grund, so Klatt, sei im Heimspiel gegen den ostdeutschen Klub mit weiteren Protesten zu rechnen. „Allerdings erwarte ich, dass es genau in dem zuletzt gezeigten Stil weitergeht. Denn unsere Szene wird sicher nicht den Fehler begehen, das, was sie sich aufgebaut hat, wieder einzureißen, indem sie ein stumpfes Plakat hochhält.“

Auf dem Banner hatte aus Protest gegen die Kollektivstrafe gegen die Fans von Borussia Dortmund gestanden: „Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt.“ Gemeint war Dietmar Hopp, Mäzen des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Er war jahrelang von BVB-Fans beleidigt worden.

Beim MSV Duisburg haben "Hass, Hetze, Homophobie und Antisemitismus nichts verloren"

Daraufhin hatte der DFB einen Ausschluss der schwarz-gelben Anhänger bei Auswärtsspielen in Sinsheim verhängt. Als Folge darauf hatte es vor allem am vergangenen Wochenende in zahlreichen Bundesliga-Stadien lautstarke Protest-Gesänge sowie -Banner gegeben. Hopp war in Gesängen und auf Plakaten mitunter als „Hurensohn“ beleidigt worden. Einige Spiele mussten daraufhin unterbrochen werden, darunter auch das des BVB gegen Freiburg.

Klatt sei daher froh, dass die MSV-Fans in Meppen gezeigt hätten, „dass sie kritisch sein, sich aber von der Masse differenzieren wollen“. Beim Drittliga-Tabellenführer sei man sich einig, dass Hass, Hetze, Homophobie und Antisemitismus nichts verloren hätten. Der Geschäftsführer ergänzte: „ Leider wird in der öffentlichen Diskussion oft nicht erwähnt, dass gerade Ultras ein Regulativ sind, um diese Tendenzen aus der Kurve fernzuhalten.“