MSV Duisburg: Diskussionen um Führungstreffer - "Das ist doch kein Eigentor"

Aue. Mit 2:0 (1:0) gewann der MSV Duisburg am Dienstagabend bei Erzgebirge Aue. Nach dem Spiel wurde über das erste Tor der Zebras gesprochen.

Moritz Stoppelkamp schaute sich nach dem 2:0-Sieg des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg beim FC Erzgebirge Aue in den Katakomben des Erzgebirgsstadions den Treffer zum 1:0 auf dem Fernsehschirm an und hielt ein Plädoyer dafür, das Tor Chinedu Ekene zuzuschreiben. „Das ist doch kein Eigentor“, sagte der Kapitän und fügte hinzu: „Ich hätte es Chinedu gegönnt.“ Wenige Meter weiter stand der Auer Alexander Sorge, der in den Statistiken offiziell als Eigentorschütze geführt wird und wollte den Treffer nicht auf seine Kappe nehmen: „Er hat mich angeschossen.“

MSV Duisburg profitiert zum vierten Mal von einem Eigentor

Auch MSV-Trainer Torsten Ziegner sieht es so: „Intern werden wir es als Tor für Chinedu führen. Er war eben in dieser Szene genau dort, wo das Tor fällt. Aber das ist nun nicht übergeordnet wichtig für uns“. Der Treffer zum 1:0, der den MSV in Aue auf die Siegerstraße führte, war nun schon das vierte Eigentor in dieser Saison, das dem MSV zugute kam. Zufall? Ein Kuriosum? Oder erzwungen? Ziegner wählt die dritte Variante: „Das waren jetzt keine kuriosen Eigentore. Wir waren in den Szenen immer in der Nähe, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen.

Torsten Ziegner, der mit der Mannschaft in den Bus stieg und nicht ausschließen wollte, dass es um Mitternacht fröhlich werden könnte – der Coach wird am Mittwoch 45 Jahre alt – sprach von einem „über 90 Minuten verdienten Auswärtssieg.“ Ziegner: „Wir waren von Beginn an hellwach und aggressiv.“ Sein Team habe es von der ersten Minute an verstanden, den Spielaufbau der Gastgeber zu unterbinden. Aues Interimstrainer Carsten Müller war hingegen restlos bedient: „Wir haben alles vermissen lassen. Es gab keine Leidenschaft, kein ordentliches Zweikampfverhalten.“

Mehr News zum MSV Duisburg

"Gutes Zwischenfazit" für den MSV Duisburg

„Wir haben jetzt vier Punkte in der englischen Woche. Das ist erst einmal ein gutes Zwischenfazit“, sagte Kolja Pusch, der das 2:0 für die Zebras erzielte. Insgesamt ist der MSV Duisburg nun seit vier Spielen ungeschlagen. Pusch will alles nicht nur an Ergebnissen festmachen. „Wir müssen auf unsere fußballerische Entwicklung schauen. Da können wir zufrieden sein“, so der offensive Mittelfeldspieler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg