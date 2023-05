MSV Duisburg enttäuscht und verliert verdient in Ingolstadt

Ingolstadt. Nach dem sicheren Klassenerhalt hat der MSV Duisburg 0:2 beim FC Ingolstadt verloren. Die Zebras zeigten eine dürftige Leistung.

Das Zebra ließ dann doch ein paar Millimeter aus. Fußball-Drittligist MSV Duisburg konnte am Freitag nichts Neues für einen versöhnlichen Saisonabschluss beitragen. Die Meidericher verloren beim FC Ingolstadt vor 3730 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Genau so eine Leistung wollte MSV-Trainer Torsten Ziegner nach den letzten guten Auftritten von seiner Mannschaft nicht mehr sehen

Nach der Ankunft der MSV-Mannschaft im Audi-Sportpark begrüßte FCI-Sportdirektor Ivica Grlic in den Stadionkatakomben sein früheres Personal. Grlic, bis zum Februar letzten Jahres noch bei den Zebras als Sportchef tätig freute sich über das Wiedersehen mit Duisburger Spielern und Funktionsträgern. Und Grlic ging am Ende eines kühlen Mai-Tages zufrieden nach Hause. Mit seinem neuen Klub konnte er nun einen Erfolg gegen den „Ex“ feiern. Zudem feierte Grlic mit seinem neuen Arbeitgeber den Klassenerhalt.

Max Braune ersetzte Vincent Müller im Tor

MSV-Trainer Torsten Ziegner veränderte seine Startelf gegenüber dem 3:0-Sieg über Aue verletzungs- und krankheitsbedingt auf drei Positionen. Max Braune ersetzte Vincent Müller im Tor, Leroy Kwadwo übernahm den Part von Marvin Senger in der Innenverteidigung und Niclas Stierlin kam im Mittelfeld für Caspar Jander zum Einsatz. Rechtsverteidiger Rolf Feltscher musste die Reise nach Ingolstadt aufgrund von Oberschenkelbeschwerden kurzfristig absagen.

Der FC Ingolstadt bemühte sich von Beginn an, den MSV unter Druck zu setzen und griff die Zebras hoch an. Doch die Meidericher verteidigten in der frühen Phase konsequent. Auf beiden Seiten fehlte im Aufbauspiel die Präzision. Den ersten Abschluss verbuchte der MSV. Der Schuss von Benjamin Girth in der 13. Minute war allerdings zu harmlos. In der 22. Minute köpfte der Stürmer den Ball aus sieben Metern über das Ingolstädter Tor.

Nach Ecken stand es nach einer guten halben Stunde 4:0 für die Gastgeber, doch die Schanzer konnten daraus kein Kapital schlagen. In der 37. Minute verbuchte der FCI den ersten Hochkaräter. Patrick Schmidt kam zum Kopfball, doch MSV-Keeper Max Braune hatte den Ball sicher. Eine Minute später verpasste auf der Gegenseite Niklas Kölle einen Kopfball, einen Schuss von Marlon Frey wenige Sekunden später konnten die Ingolstädter abblocken.

Stierlin-Fehlpass sorgte für den Rückstand

In der 42. Minute lag der FCI dann aber doch vorne. Niclas Stierlin leistete sich einen Fehlpass. Moussa Doumbouya nahm die Kugel an und setzte Tim Civeja in Szene. Civeja ließ Linksverteidiger Baran Mogultay aussteigen und traf zum 1:0 für den FCI ins untere Eck. Max Braune war machtlos.

MSV-Trainer Torsten Ziegner reagierte in der Halbzeitpause. Niclas Stierlin blieb in der Kabine. Für ihn kam Marvin Ajani, der auf der rechten Offensivseite sein Betätigungsfeld fand. Alaa Bakir wechselte dafür auf eine zentralere Position im Mittelfeld. Die erste gefährliche Aktion im zweiten Durchgang verbuchte der MSV, doch Niklas Kölle verpasste aus kurzer Distanz.

Danach war Ingolstadt wieder am Zug. Max Braune bewahrte sein Team vor dem 0:2. War der Schuss von Justin Butler noch leichterer Natur, musste der Duisburger Keeper in der 52. Minute gegen Patrick Schmidt mit einer Glanztat aufwarten. Braune bewies, dass auf ihn als Müller-Vertreter Verlass ist.

Girth und Fleckstein machte eine schlechte Figur

In der 58. Minute war Braune dann aber doch zum zweiten Mal geschlagen. In Anschluss an die fünfte Ecke der Ingolstädter kam Patrick Schmidt zum Kopfball und traf zum 2:0 für den FCI. Benjamin Girth und Tobias Fleckstein machten hier in der Duisburger Abwehr eine schlechte Figur.

Torsten Ziegner reagierte mit einem Doppelwechsel. Für Alaa Bakir kam Jonas Michelbrink, für Joshua Bitter betrat Julian Hettwer das Spielfeld. Auch FCI-Coach Michael Köllner wechselte zweifach und brachte dabei einen gebürtigen Duisburger: Felix Keidel. Da hat so mancher mitgereister MSV-Fan schon den Vater spielen sehen. Ralf Keidel (46), mittlerweile Angestellter beim FC Ingolstadt, spielte von 1999 bis 2004 beim MSV in der 1. und 2. Bundesliga.

Der MSV hätte durch Julian Hettwer noch einmal ins Spiel kommen können. Der Youngster setzte sich in der 76. Minute auf der rechten Seite mit Tempo durch, spielte FCI-Torhüter Marius Funk aus, traf aus spitzem Winkel dann aber nur den Außenpfosten. In der 83. Minute rettete dann noch einmal Max Braune gegen Patrick Schmidt.

Weiter geht es für den MSV am Sonntag, 21. Mai, mit dem letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Saarbrücken

