MSV Duisburg feuert Sportchef Heskamp - Vural bleibt vorerst Trainer

Duisburg. Der MSV Duisburg hat seinen Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp freigestellt. Präsident Ingo Wald kündigt eine organisatorische Neuausrichtung an.

Was sich am Samstag bereits angedeutet hatte, vermeldete der MSV Duisburg am Sonntagmorgen dann auch offiziell: Der Vorstand des Fußball-Drittligisten hat Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp (58) von seinen Aufgaben entbunden. „Wir sehen unterschiedliche Gründe in der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation und haben damit verbunden auch unterschiedliche Ansichten in der künftigen sportlichen Ausrichtung, um den MSV wieder auf die Erfolgsspur zurückzubringen“, sagte der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald.

Schmoldt und Bajic springen beim MSV Duisburg ein

Heskamps Aufgaben werden zunächst von Chef-Scout Chris Schmoldt und Branimir Bajic übernommen. „Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit und die aktuelle Situation führen dazu, dass wir eine organisatorische Neuausrichtung des sportlichen Bereichs vornehmen werden”, erklärte Wald.

Der MSV hat als einziges Drittliga-Team bereits neun Spiele absolviert und steht mit nur vier Punkten am Tabellenende. Nach dem 0:0 gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag hatte Wald bereits ein Bekenntnis zu Heskamp vermieden. Er hatte seinen Job als MSV-Sportchef am 1. April vergangenen Jahres angetreten.

Vural spielt beim MSV „weiter eine wichtige Rolle”

Engin Vural hingegen wird die Profis vorerst weiter als Trainer betreuen. Der 38-Jährige soll die Mannschaft nun auch auf das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching (Samstag, 14 Uhr) vorbereiten. Nachdem sich der MSV vor zwei Wochen von Trainer Torsten Ziegner getrennt hatte, sprang der bisherige U19-Trainer Vural bei den Profis als Interimslösung ein.

MSV-Interimstrainer Engin Vural am Samstag beim Spiel gegen Preußen Münster. Foto: firo

„Wir werden die Situation in der jetzt neuen Konstellation in der sportlichen Führung mit Chris Schmoldt und Branimir Bajic neu bewerten und analysieren”, sagte Wald. „Engin spielt in unseren Überlegungen, wie wir mit dem Team wieder Erfolg haben werden, dabei weiter eine wichtige Rolle.” Eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. (nb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg