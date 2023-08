MSV Duisburg gegen 1860 München live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg trifft an diesem Samstag auf den TSV 1860 München. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und im Stream läuft.

Das erste Heimspiel! Der MSV Duisburg empfängt an diesem Samstag den TSV 1860 München vor heimischem Publikum. Und das Selbstvertrauen ist groß. Der Auftakt des MSV konnte sich durchaus sehen lassen. Beim letztjährigen Vizemeister SC Freiburg II entführte der Gast ein verdientes 1:1-Remis und hatte in der Schlussphase sogar durch Neuzugang Thomas Pledl den Siegtreffer auf dem Fuß.

Außer dem verletzten Niklas Kölle kann MSV-Trainer Torsten Ziegner beim Aufeinandertreffen mit den Löwen aus dem Vollen schöpfen. Das bedeutet: Neuzugang Pascal Köpke kehrt nach seiner Muskelverletzung zurück. Neuzugang Alexander Esswein steht derweil bereits vier Tage nach seiner Verpflichtung vor seinem Startelfdebüt bei den Zebras. Der 33-Jährige habe sich in den ersten Trainingseinheiten „erstaunlich gut“ präsentiert“, so Ziegner, der weiter ausführt: „Er ist in einem Zustand, dass er sofort 100 Prozent gehen kann.“

MSV Duisburg gegen 1860 München live: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg - TSV 1860 München

- TSV 1860 München Datum: Samstag, 19.08.2023

Anstoß: 14 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen 1860 München live im TV und im Stream: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Der WDR überträgt die Partie Bielefeld gegen Münster. Bleibt also das traditionelle Zuhause des Drittliga-Fußballs: MagentaSport.

MSV Duisburg, Baran Mogultay. Foto: Firo

Magentasport zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Übertragen wird die Partie des MSV Duisburg gegen 1860 München am Samstag ab 14 Uhr, die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Moderator von Magentasport ist Philip Konrad, die Moderation übernimmt Thomas Wagner.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo neuerdings 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Vereinzelt übertragen aber auch die Dritten Programme (WDR, Bayern 3, MDR, NDR etc.) Partien im Free-TV: bis zu zwei pro Spieltag. 312 der 380 Spiele bleiben aber exklusiv bei Magenta Sport.

MSV Duisburg gegen 1860 München im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Duisburg gegen 1860 München zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

