MSV Duisburg gegen Hallescher FC: Wie Sie das Spiel live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Torsten Ziegner will mit dem MSV Duisburg den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Am Freitag geht es zum Halleschen FC.

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Freitagabend (19 Uhr) in der 3. Liga beim Halleschen FC. Wie erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Mit einem alten und neuen Präsidenten tritt der MSV Duisburg am Freitagabend (19 Uhr) in der 3. Liga beim Halleschen FC an. Ingo Wald bleibt an der Spitze des Fußball-Drittligisten. Der 65-Jährige wurde bei der Mitgliederversammlung des Traditionsvereins am Mittwochabend im Theater am Marientor mit nur zehn Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen mit seinem Team bei der Handzeichen-Wahl unter den rund 500 anwesenden Mitglieder wiedergewählt. Er war nach dem Rückzug des Oppositionsteams um den ehemaligen DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock nur wenige Tage vor der Versammlung einziger Kandidat. Er ist seit September 2014 im Amt.

Ingo Wald hat bei der JHV über die Vergangenheit und die Ziele des MSV Duisburg gesprochen. Foto: Tanja Pickartz / ffs

Sportlich geht es für die Zebras in dieser Woche mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Freitagabend (19 Uhr) geht es zum Halleschen FC.. Torsten Ziegner hatte von Juli 2018 bis Februar 2020 den HFC trainiert. Es wird das erste Mal sein, dass der Coach nach seiner „Freisetzung“ vor drei Jahren in Halle auftritt. „Das ist dann trotzdem was Besonderes. Deswegen freue mich auf die Rückkehr, weil ich dort eine sehr schöne Zeit hatte und viele Freunde kennengelernt habe und das Umfeld um diese Mannschaft erlebt habe.“

Hallescher FC gegen MSV Duisburg live: Die Rahmendaten zum Spiel

Hallescher FC - MSV Duisburg

Datum: Freitag, 24.03.2023

Anstoß: 19 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: Leuna-Chemie-Stadion, Halle (Saale)

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg







Hallescher FC - MSV Duisburg live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie des Halleschen FC gegen den MSV Duisburg am Freitagabend ab 18.45 Uhr. Moderatorin von Magentasport ist Stefanie Blochwitz, als Kommentator ist Lenny Leonhardt dabei. Martin Lanig ist als Experte im Einsatz.

Hallescher FC gegen MSV Duisburg im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel Hallescher FC gegen MSV Duisburg zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

