MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen: Tickets, TV, Fans, Quote - Alle Infos zum Derby

In der dritten Liga steht das Derby zwischen MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen an. In der aktuellen Folge haben wir RWE-Legende Frank Kurth und MSV-Legende Joachim Hopp zu Gast. Die beiden betonen, was sich früher wie heute im Fußball gleicht: Beim Derby im Pott muss malocht werden! Sie bewerten aber auch die aktuelle Situation beider Vereine und reden mit Moderator Nils Halberscheidt über ihre aktive Zeit in Duisburg und Essen.

Essen. Derbystimmung in Duisburg: Über 26.000 Zuschauer werden beim MSV-Spiel gegen Rot-Weiss Essen erwartet. Alle Infos zum Derby gibt es hier.

Großes Aufeinandertreffen der Ruhrgebietsklubs: Der MSV Duisburg empfängt am Samstag (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) Rot-Weiss Essen. Zu dem emotionalen Aufeinandertreffen werden zahlreiche Fußballfans erwartet. Ein Faktencheck zum Revierderby in der 3. Liga zwischen MSV gegen RWE.

Die Stimmung vor dem Derby MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt – die Stimmungslagen könnten vor dem Aufeinandertreffen der beiden Teams nicht unterschiedlicher sein.

MSV gegen RWE: Das Derby am 5. August 2022 vor ausverkauftem Haus. Auch am Samstag wird es wieder voll. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Einen guten Start legte keine der beiden Mannschaften hin, am dritten Spieltag grüßten beide Klubs aus dem Tabellenkeller. Doch während die Essener sich fingen und inzwischen mit fünf Siegen und drei Unentschieden aus zwölf Spielen auf dem sechsten Rang stehen, taumeln die Zebras immer weiter. Ein Sieg ist die magere Ausbeute.

Aber auch "anne Hafenstraße" war nicht alles rosig: Noch vor zwei Wochen sah es so aus, als stünde RWE vor einer sportlichen Krise. Neun Gegentore kassierten die Essener innerhalb von drei Tagen. Es folgten der Rauswurf von Kapitän Felix Bastians und zwei Siege gegen ambitionierte Vereine. Doch die Wende gelang. Auf diese wartet man beim Meidericher Sportverein noch.

Mehr News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg - RWE: Die Torjäger

Bitter für den MSV: Die Torjäger der Derbys der vergangenen Spielzeit sind entweder nicht mehr im Verein (Moritz Stoppelkamp) oder werden verletzungsbedingt ausfallen (Marvin Bakalorz). Was sich aber schon in den ersten elf Spielen der Saison zeigte: Der MSV hat große Probleme in der Offensive. Nur sieben Tore, keins davon von einem Offensivakteur erzielt. Bezeichnend: Mit drei Toren ist Kapitän Sebastian Mai der torgefährlichste MSV-Spieler – als Innenverteidiger.

Moritz Stoppelkamp trägt inzwischen nicht mehr das Trikot des MSV Duisburg. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Bei RWE scheint hingegen inzwischen der Stürmer Nummer eins gefunden zu sein: Leonardo Vonic überzeugte spätestens beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken. Der 20-jährige Mittelstürmer strahlte Torgefahr aus und machte den Rot-Weiss-Anhängern Lust auf viel Jubel in den kommenden Partien. Gemeinsam mit Isaiah Young und Marvin Obuz wird er das Angriffstrio der Essener bilden.

Mehr News und Hintergründe zum MSV Duisburg

MSV gegen RWE: Joachim Llambi tippt auf ein 4:0 für Duisburg

Vor dem Derby: So will der MSV Duisburg Rot-Weiss Essen knacken

MSV gegen RWE: Wie gelingt der Bier-Nachschub im Stadion?

MSV gegen RWE: Fans und Tickets - nur noch wenige Karten

Über 26.000 Zuschauer erwartet der MSV am Samstag. Die Tickets für den Gästeblock sind schon längst ausverkauft - ein weiteres Indiz für die aktuell gute Stimmung bei den Essenern, die schon das Auswärtsduell bei Borussia Dortmund II in ein Heimspiel verwandelten. Lange sah es so aus, als würde das Duisburger Stadion am Samstag nicht ausverkauft sein. Das könnte sich aber noch ändern. Denn am Freitag verkündeten die Meidericher: "Rund 2000 Tickets für den jeweiligen Oberrang der Haupt- und Gegentribüne sind noch an den üblichen Verkaufspunkten (online & stationär) zu haben." Bedeutet: Knapp 26.000 Tickets wurden bereits abgesetzt.

Das Verhältnis der Heim-Fans zu ihrem Team ist hingegen angespannt. Zuletzt gab es nicht einmal mehr Pfiffe, für die Leistung des Schommers-Teams. Stillschweigend verließen die MSV-Anhänger ihre Plätze – die nächste Stufe der Frustration. Nach einem Fan-Talk am Dienstagabend tauschten sich Anhänger und Trainer Schommers aus. Und es wurde versöhnlicher. Am Samstag wollen die Ultras ihre Mannschaft unterstützen. Ob es ein Support bis zum Schlusspfiff wird, wird auch von der Leistung der Mannschaft auf dem Rasen abhängen.

+++Fan-Provokation vor Derby: Jetzt antworten die MSV-Ultras+++

Die Verletztenliste beim MSV und RWE

Wer wird beim MSV Duisburg hinten links verteidigen? Eine richtige Antwort hat Boris Schommers noch nicht darauf. Der MSV-Trainer verspricht aber mit viel Ironie in der Stimme: "Es wird jemand da stehen." Nachdem sich Baran Mogultay im Training verletzt, wächst die Liste der Ausfälle bei den Meiderichern weiter: Niklas Kölle (Schulterverletzung), Tim Köther und Pascal Köpke (beide Knieprobleme) drohen allesamt auszufallen. Definitiv nicht dabei sein wird Marvin Bakalorz mit einer Sprunggelenksverletzung.

RWE wird hingegen aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen können: Der zuletzt verletzte Lucas Brumme kehrte in den Kader zurück. Bis auf die Langzeitverletzten (Celebi, Eisfeld und Rüth) wird nur der rotgesperrte Björn Rother fehlen.

+++ MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Alle Infos zur TV-Übertragung bei Magenta Sport +++

Die Quote für das Spiel MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen

In der vergangenen Saison gab es keinen Sieger bei den Aufeinandertreffen der Ruhrgebietsklubs: Auf ein 2:2- folgte ein 1:1-Unentschieden. Vertraut man den Quoten bei Online-Wettanbietern ist das jedoch das unwahrscheinlichste Endergebnis am Samstag. Ein Sieg der Gäste wird am wahrscheinlichsten eingestuft, dicht gefolgt von einem Sieg für die Hausherren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg