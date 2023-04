MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth live im Free-TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg kann den Klassenerhalt am Samstag bei der SpVgg Bayreuth klar machen. So können Sie das Spiel live im Free-TV und Stream sehen.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg möchte so schnell wie möglich Planungssicherheit für die kommende Saison. Dafür benötigt der MSV Siege – am besten schon an diesem Samstag. Mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (2:2) und den Heimspielen gegen die zwei Top-Teams SV Wehen Wiesbaden (1:1) und SV Elversberg (2:2) hatte der MSV drei schwierige Aufgaben vor der Brust und blieb ungeschlagen. Dadurch erarbeitete sich die Elf von Trainer Torsten Ziegner ein Acht-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz.

Der Anfang soll an diesem Samstag im Oberfränkischen bei der SpVgg Bayreuth gemacht werden, wo der MSV von mehr als 600 Fans begleitet wird. "Wenn wir am Wochenende drei Punkte holen, ist das Ding durch", lautet die Einschätzung von Ziegner.

MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth live: Die Rahmendaten

Begegnung: SpVgg Bayreuth - MSV Duisburg

Datum: Samstag, 29.04.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Hans-Walter-Wild-Stadion (Bayreuth)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: BR (free) und MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und der SpVgg Bayreuth live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth live im Free-TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga im Free-TV?

MSV-Fans, die es am Samstag nicht nach Bayern zum Duell zwischen dem MSV und der SpVgg schaffen, müssen auf das Spiel MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth nicht verzichten. Die Partie wird sogar im Free-TV zu sehen sein. Nicht im WDR, da läuft unter anderem der „Haushalts-Check“. Nein, der BR, das dritte Programm aus dem Süden des Landes, zeigt die Partie. Kommentator beim BR ist Florian Eckl, die Moderation übernimmt Julia Büchler.

MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zusätzlich?

Zusätzlich bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Oskar Heirler kommentiert, Moderator ist Simon Köpfer.

Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen Oldenburg. Kommentator bei MagentaSport ist Julian Engelhard, die Moderation übernimmt Cedric Pick. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg gegen SpVgg Bayreuth im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gegen den Bayreuth gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg