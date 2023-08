MSV Duisburg gegen SSV Ulm heute live im TV: Alle Infos zur Übertragung

Essen. Der MSV empfängt an diesem Spieltag den SSV Ulm 1846. So können Sie die Partie im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen.

Mit gemischten Gefühlen kamen Spieler und Stab des Drittligisten MSV Duisburg nach dem 1:1 (0:1) in Halle vom Auswärtsspiel zurück ins Revier. Immerhin hatte die Mannschaft nicht verloren, einen Rückstand immerhin noch ausgeglichen. So wirklich voran kam die Mannschaft von Torsten Ziegner vor dem Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 dadurch nicht, weder spielerisch noch in der Tabelle.

Duisburg-Kapitän Sebastian Mai (beim Kopfball) erzielt den Ausgleichstreffer für den MSV.

MSV-Kapitän und Torschütze Sebastian Mai äußerte sich im Anschluss dennoch selbstkritisch und zuversichtlich zugleich. Er sei „nicht zufrieden. Ich glaube wir haben das Spiel gut bestritten, gut mitgespielt und waren besser.“ Angesprochen auf die stockende Offensive gab sich der Innenverteidiger im Magenta-Interview optimistisch: „Es hapert an Kleinigkeiten. Es ist ein Prozess, wenn wir den weitermachen, dann knallt es. Wir haben gute Offensivleute, die werden treffen.“ Das Spiel des MSV Duisburg gegen den SSV Ulm wird bei Magenta übertragen.

MSV gegen SSV Ulm 1846 heute live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit : 25. August 2023. 19 Uhr

: 25. August 2023. 19 Uhr Sender/Plattform: Magenta

MSV gegen SSV Ulm 1846 heute im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel des MSV Duisburg gegen Ulm. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

So läuft die Saison für den SSV Ulm 1846

Liga Neuling SSV Ulm dürfte mit dem Start in die Saison nicht unzufrieden sein. Vier Punkte hat der Klub nach drei Spieltagen und steht damit auf Platz 10 und immerhin fünf Punkte vor dem MSV Duisburg. Die Schwaben reisen immerhin mit einem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld im Gepäck zur Auswärtspartie ins Revier.

So sieht das weitere Programm des MSV Duisburg aus:

30.. August (Mi, 19.30 Uhr) Vohwinkel - MSV Duisburg (Niederrheinpokal)

3. September (So, 16.30 Uhr) Jahn Regensburg - MSV Duisburg

23. September (Sa, 20.30 Uhr) MSV Duisburg - Verl

