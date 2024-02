MSV Duisburg gegen Viktoria Köln live im TV und im Stream

Fußball inside – der Experten-Talk: Kontinuität: Essen hat, was Duisburg dringend braucht

RWE und die Dritte Liga - das scheint gut zu funktionieren! Im zweiten Jahr zurück im Profifußball spielt Essen ganz oben mit, schlägt im letzten Spiel den Tabellenführer. Nun stehen Matches gegen den Tabellendritten und Dynamo Dresden auf Tabellenplatz zwei an. Ganz anders ist die Lage bei den Zebras. Der MSV steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpft trotz Sieg am vergangenen Spieltag gegen den Abstieg in die Regionalliga. Was Duisburg falsch und Essen richtig macht und wie die Stimmung bei beiden Vereinen ist - ihr hört es in der aktuellen Folge. RWE-Reporter Justus Heinisch und MSV-Experte Dirk Retzlaff diskutieren mit Moderator Nils Halberscheidt.

Video: FUNKE Foto & Video