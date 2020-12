MSV Duisburg: Gehaltsverzicht, Verein spricht über Insolvenz-Gerücht

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg steckt in einer sportlichen und finanziellen Krise. Spieler und Verantwortliche signalisieren Hilfsbereitschaft.

Der MSV Duisburg steckt in einer historischen Krise. In der 3. Liga belegen die Meidericher nach 14 Spielen den letzten Tabellenplatz. Abseits des Platzes hat der ehemalige Bundesligist mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Die Sorgen werden auf allen Ebenen größer.

Am Freitag gab es ein positives Signal von Seiten der Mannschaft. Der MSV gab bekannt, dass die Mannschaft, Sportdirektor Ivica Grlic, der Trainerstab und die Betreuer freiwillig auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten, um dem Verein in dieser misslichen Lage unter die Arme zu greifen. „Dieser Entschluss von Mannschaft, Sportdirektor, Trainern und gerade auch den Betreuern ist ein starkes Stück Solidarität mit dem Verein. Das ist in diesen Zeiten fehlender Zuschauereinnahmen ein wichtiges Zeichen für unser ‚Gemeinsam‘ beim MSV“, freut sich MSV-Präsident Ingo Wald über die Hilfe.

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp hat sich als Vertreter der Mannschaft ebenfalls zu diesem Schritt geäußert. „Damit wollen wir unsere Verbundenheit zum MSV zeigen. Es war für uns als Mannschaft im Gespräch mit dem Verein selbstverständlich, dass wir unsere Unterstützung zusichern. Schnell sind wir dann zu einer Einigung gekommen", sagte der zu Saisonbeginn verletzte Leistungsträger der Zebras.

Im Internet kursieren seit Tagen Gerüchte über einen möglichen Insolvenzantrag, der am Montag gestellt werden solle. Dies hat der MSV am Freitag als "Fake News" bezeichnet, die "nicht akzeptabel" seien. "Wir wissen nicht, ob uns jemand bewusst mit diesen Verleumdungen schaden will. Fakt ist: Diese böswilligen Behauptungen sind falsch!“, sagte Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Der MSV Duisburg prüfe aktuell rechtliche Schritte gegen die Verfasser der Nachrichten.

Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings, dass die finanzielle Lage der Duisburger seit Monaten bedrohlich ist. Zahlreiche Mitarbeiter der Geschäftsstelle und des Nachwuchsleistungszentrums befinden sich seit Anfang November in Kurzarbeit. Der Gehaltsverzicht der Profis sei deshalb "ein starkes Zeichen", betont MSV-Boss Wald.

MSV Duisburg: Gerüchte über Insolvenz "Fake News"

Die sportliche Krise hat die Probleme des MSV vergrößert. , Mitglieder traten aus dem Verein aus. Darüber hinaus wird die Zeit für den MSV knapp. Bis zum 21. Januar muss der Klub im Rahmen der Nachlizenzierung eine Lücke schließen. Geschäftsführer Thomas Wulf ließ vor einigen Tagen im Gespräch mit dieser Redaktion offen, wie hoch der Fehlbetrag ist. Eine Insolvenz ist für Präsident Ingo Wald die „letzte Option“. Der Vereinschef hofft auf den Einstieg eines Investors. Aktuell gebe es „gute Gespräche“ mit potenziellen Geldgebern.