MSV Duisburg: Grlic sieht kaum Hoffnung bei Ben Balla

Duisburg. Sportdirektor Ivica Grlic bastelt am MSV-Kader für eine weitere Drittliga-Saison. Im Klub-Podcast spricht er über den aktuellen Stand der Dinge.

Am kommenden Wochenende startet der MSV Duisburg in die Vorbereitung für die Drittliga-Saison. Erst mit zwei Tagen Leistungsdiagnostik, ehe Coach Torsten Lieberknecht am 3. August zum ersten Mannschaftstraining bitten wird. Dann sollen neben den 20 Profis, die noch einen Vertrag haben, auch "viele neue Gesichter" dabei sein, erklärt Duisburgs Sportdirektor Ivica Grlic im neuen Klub-Podcast "Zwischen Wedau und Westende“ im Gespräch mit Pressesprecher Martin Haltermann. Bislang steht abgesehen von U19-Aufrücker Darius Ghindovean allerdings noch kein Neuzugang fest. Derweil sind die Abschiede von Migel-Max Schmeling (BVB U23), Matthias Rahn und Lukas Boeder (beide Ziel unbekannt) fix, Yassin Ben Balla und Connor Krempicki haben keinen Vertrag für die kommende Saison.

MSV-Präsident Ingo Wald (links) im Gespräch mit Sportdirektor Ivica Grlic. Foto: Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Auch zu dem Duo bezieht Sportdirektor Grlic Stellung. Der 44-jährige Ex-Profi im neuen Vereins-Podcast "Zwischen Wedau und Westende" über ...