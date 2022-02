MSV Duisburg: Hagen Schmidt soll als Trainer im Amt bleiben

Duisburg. Nach dem Rücktritt von Sportdirektor Ivica Grlic tagte der MSV Duisburg am Montag. Besprochen wurde auch die umstrittene Trainerfrage.

Die sportliche Talfahrt des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg hat zunächst keine Folgen für Hagen Schmidt. Der 51-Jährige soll weiterhin das Traineramt bei den abstiegsgefährdeten Meiderichern bekleiden. Das haben die Gremien des Spielvereins (Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichts- und Verwaltungsrat) am Montag entschieden und am Abend vermeldet.

MSV Duisburg: Stoppelkamp und Schmidt wurden geladen

Schmidt und MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp hatten gegenüber der Vereinsführung die sportliche Situation der Duisburger geschildert. Daraufhin kam die Führung zu dem Ergebnis, dass Schmidt eine weitere Chance beim MSV erhalten soll.

Einhelliges Votum in den Gremien: Der #MSV setzt auch weiterhin auf seinen Chef-Trainer Hagen #Schmidt. Die #Zebras haben zudem fristgerecht beim @DFB Einspruch gegen die Wertung der 1:3-Niederlage gegen den BVB eingelegt.



nach der 1:3-Heimniederlage gegen die U23 von Borussia Dortmund gewaltig. Vier der letzten fünf Spiele haben die Zebras unter seiner Führung verloren. Seine sportliche Bilanz (elf Punkte in 13 Spielen) ist erschütternd. Sportdirektor Ivica Grlic trat am Sonntag zurück. Im Umfeld wurde damit gerechnet, dass auch die Zeit des Trainers abgelaufen sei. Der Verein entschied sich am Montag aber anders.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) wird Hagen Schmidt bei den Würzburger Kickers wieder als Trainer auf der Bank des MSV Duisburg sitzen.

