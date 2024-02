Duisburg Gelbe Gefahr: Beim MSV Duisburg müssen Torhüter Vincent Müller und Robin Müller aufpassen. Alle Infos zum Spiel gegen Viktoria Köln.

Am Samstag trifft Fußball-Drittligist MSV Duisburg um 14 Uhr n der Schauinslandreisen-Arena auf den FC Viktoria Köln. Hier sind Fakten und Statistiken rund ums Spiel.

Bilanz: Seit 1960 standen sich der MSV Duisburg und Viktoria Köln in der Oberliga West, in der Oberliga Nordrhein und in der 3. Liga bislang in 21 Partien gegenüber. Der MSV erzielte acht Siege, vier Unentschieden und kassierte neun Niederlagen. Den höchsten Sieg verbuchten die Zebras in der Oberliga Nordrhein am 26. Februar 1989 mit 5:1 im Wedaustadion. In der Heimbilanz liegt der MSV mit vier Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen vorne. Zuletzt trafen sich beide Teams in Duisburg am 22. Oktober 2022 und trennten sich 1:1. Damals glich Aziz Bouhaddouz nach der Kölner Führung durch Samil Siebert aus. Das Hinspiel in dieser Saison gewann die Viktoria 2:0. Luca Marseiler und Bryan Henning trafen für die Domstädter.

MSV Duisburg erwartet 11.000 Zuschauer gegen Viktoria Köln

Schiedsrichterin: Die Partie steht unter der Leitung von Fabienne Michel (Gau-Odernheim). Ihr assistieren an den den Seitenlinien Marcel Schütz (Worms) und Timo Klein (Kaiserslautern). Als 4. Offizieller ist Cengiz Kabalakli (Gelsenkirchen) im Einsatz.

Anreise: Weiterhin Bestand hat die Baustelle am Kalkweg auf Höhe der Schauinslandreisen-Arena. Das bedeutet, das Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Samstag von der Wacholderstraße aus mit dem Auto anreisen wollen, nicht links abbiegen können. Auf diesem Teilstück ist weiterhin eine Einbahnstraße eingerichtet. Die Polizei empfiehlt Fans, die mit dem Auto aus dem Duisburger Norden zum MSV-Spiel anreisen, die Ausfahrt Hochfeld auf der A 59 zu nutzen. Wer aus dem Süden kommt, soll die Ausfahrt Zentrum oder die Weiterfahrt über die A 3 nutzen. Aufgrund einer Baustelle ist zudem auf der A 59 die Anschlussstelle Großenbaum gesperrt. Die Arena öffnet am Samstag um 12.30 Uhr.

Die Formkurve: Der MSV startete nach der Winterpause schlecht in die Runde. Nach drei Niederlagen und einem Remis verbuchten die Zebras am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel beim SC Verleinen 3:1-Sieg. Die Viktoria bestritt 2024 erst vier Ligaspiele und verbuchte zwei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt ging Köln zweimal als Verlierer vom Platz. Am letzten Spieltag verlor die Viktoria gegen Borussia Dortmund II 1:3. Am Mittwoch folgte eine 0:2-Niederlage im Mittelrheinpokal bei Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen. Der MSV belegt mit 20 Punkten den vorletzten Platz. Mit 32 Zählern nimmt Köln derzeit Tabellenplatz 14 ein.

Zuschauer: Der MSV rechnet mit 11.000 Zuschauern. Rund 300 Fans reisen aus Köln an.

MSV Duisburg: Gedenkminute für Ludwig Nolden

Gedenkminute: Vor der Partie gibt es eine Gedenkminute für MSV-Legende Ludwig „Lulu“ Nolden. Der frühere Elfmeterkönig ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Die Konkurrenten: Aus dem Kreis der abstiegsbedrohten Teams sind am Samstag der VfB Lübeck (14 Uhr gegen Preußen Münster) und Arminia Bielefeld (16.30 Uhr gegen die SpVgg Unterhaching) am Ball. Am Sonntag empfängt der SV Waldhof Mannheim um 13.30 Uhr den 1. FC Saarbrücken. Um 19.30 Uhr trifft der TSV 1860 München auf den MSV-Konkurrenten Hallescher FC.

Gelbe Gefahr: Die Müllers müssen aufpassen. Torwart Vincent Müller und Offensivkraft Robin Müller haben aktuell vier gelbe Karten auf dem Konto und müssen nach der nächsten Verwarnung aussetzen. Auch Niclas Stierlin ist mit vier Karten belastet. Er fällt aber verletzt aus.

MSV Duisburg gegen Viktoria Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

MSV Duisburg: Vincent Müller – Feltscher, Bitter, Knoll, Köther – Michelbrink, Zenga – Esswein, Pledl, Kölle – Ginczek.

Viktoria Köln: Voll – Koronkiewicz, Schultz, Greger, Lopes Cabral – Lorch, Ruisso – Najar, de Meester de Tilbourg – Becker, Handle.

