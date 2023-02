MSV Duisburg holt nur einen Punkt gegen SV Meppen

Duisburg. Im wichtigen Heimspiel gegen den SV Meppen kommt der MSV nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Partie endet mit einem enttäuschenden 0:0.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg musste sich am Samstag vor 10.446 Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena gegen den SV Meppen mit einem 0:0 begnügen. Trotz phasenweise drückender Überlegenheit blieb den Zebras das erlösende Tor gegen das Schlusslicht versagt.

Alaa Bakir feiert Comeback

Alaa Bakir feierte nach langwieriger Knieverletzung beim MSV sein Comeback. Der offensive Mittelfeldspieler stand zum ersten Mal nach dem 15. August nicht nur im Kader der Meidericher, sondern auf Anhieb auch in der Startaufstellung. MSV-Trainer Torsten Ziegner kehrte zur Vierer-Abwehrkette zurück. Rolf Feltscher und Baran Mogultay spielten auf den Außenbahnen, Tobias Fleckstein und Leroy Kwadwo bildeten die Innenverteidigung. Im Sturm war Chinedu Ekene neben Moritz Stoppelkamp im Einsatz. Benjamin Girth saß nach seiner Wadenverletzung auf der Bank. Aziz Bouhaddouz gehörte nicht dem Kader an. Beim SV Meppen feierte Ex-MSV-Spieler Bruno Soares sein Debüt. Der Brasilianer spielte in der Abwehr.

Alaa Bakir verbuchte prompt die erste Chance für den MSV. In der fünften Minute setzte der Jordanier den Ball in Anschluss an eine Ecke aus 14 Metern abgefälscht über das Meppener Tor. In der 21. Minute traf auch Caspar Jander mit einem Fernschuss über das Tor. Fünf Minuten später traf Kapitän Moritz Stoppelkamp aus 18 Metern knapp neben das Tor.

Der MSV bestimmte das Spiel, Meppen hatte im Spiel nach vorne nur wenig anzubieten. In der 33. Minute konnte Gästekeeper Eric Domaschke einen Schlenzer von Moritz Stoppelkamp erst im Nachfassen parieren, Caspar Jander kam einen Schritt zu spät. Eine Minute später setzte sich Meppen erstmals gefährlich in Szene. Marvin Pourié köpfte den Ball über das Tor. Im Gegenzug war es wieder Jander, der seinen Abschluss zu hoch ansetzte.

Der MSV dominierte nach dem Seitenwechsel weiter. Viel lief über Casper Jander. Der Youngster erzielte viele Raumgewinne, fand aber zu oft keine Anspielpersonen. In der 58. Minute brachte Torsten Ziegner frische Kräfte für die Offensive. Benjamin Girth kam für Chinedu Ekene, Kolja Pusch für Alaa Bakir. In der 64. Minute kam Moritz Stoppelkamp wieder aussichtsreich zum Abschluss – wieder setzte er den Ball drüber – wie auch eine Minute später aus spitzem Winkel. In der 74. Minute scheiterte Marlon Frey mit einem zu laschen Drehschuss am Torwart.

Pusch muss verletzt vom Platz

In der 75. Minute kamen auf Duisburger Seite Joshua Bitter für Rolf Feltscher und Jonas Michelbrink für Marlon Frey. In der 81. Minute hätte Bruno Soares bei einer Klärungsaktion beinahe ins eigene Tor getroffen. Stattdessen gab es eine Ecke für den MSV. In der 90. Minute musste Kolja Pusch verletzt vom Platz, für ihn kam Marvin Ajani.

In der Nachspielzeit wurde es noch turbulent. MSV-Keeper Vincent Müller verhinderte bei einem Freistoß aus 17 Metern von Christoph Hemlein mit einem starken Reflex das 0:1. Im Gegenzug rutschte Jonas Michelbrink am Fünfmeterraum am Ball vorbei.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Sonntag, 5. März, mit der Auswärtspartie beim Aufsteiger VfB Oldenburg (14 Uhr, Marschwegstadion).

