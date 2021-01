MSV Duisburg: Keine Entwarnung bei Torjäger Vermeij

Duisburg. Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen den SV Meppen mit 1:0 gewonnen. Getrübt wurde die Freude über den Sieg von einer Verletzung.

Vincent Vermeij stieß einen lauten Fluch aus. Wütend riss er sich die blaue Bandage vom rechten Knie, die die Betreuer des MSV Duisburg dort befestigt hatten in der Hoffnung, dass der Stürmer bis zum Ende spielen kann. Vergebens. Der Niederländer, mit sieben Toren der beste Angreifer der Duisburger, musste in der 69. Minute ausgewechselt werden. Sein Einsatz im nächsten Heimspiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen den FC Magdeburg ist gefährdet.

Gino Lettieri konnte auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SV Meppen keine Entwarnung geben. „Es schaut nicht gut aus“, sagte der 54-Jährige und fügte hinzu: „Wir müssen die erste Diagnose abwarten.“

Vermeij-Ausfall würde den MSV Duisburg hart treffen

Das Humpeln von Vermeij nach dem Zweikampf Minuten zuvor ließ nichts Gutes ahnen. Der 26-Jährige hatte am Boden liegend sofort signalisiert, dass er ausgewechselt werden müsste. Nach der Behandlung versuchte es der Niederländer noch einmal, musste allerdings schnell einsehen, dass es nichts wird. Sein Ausfall würde den MSV hart treffen. Vermeij hat in der Liga sieben Tore geschossen und vier Vorlagen gegeben. Vor der Winterpause hatte der Angreifer im Alleingang mit einem Hattrick für den ersten Heimsieg der Saison gegen den SV Wehen Wiesbaden gesorgt (4:1).

Tröstlich ist da das Startelf-Debüt des 17 Jahre jungen Julian Hettwer. Das Eigengewächs spielte etwa eine Stunde, hatte einige gute Szenen in der Sturmspitze. „Für einen A-Jugend-Spieler hat er das sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung“, sagte Lettieri. Auch Darius Ghindovean (19) im offensiven Mittelfeld überzeugte wieder. „Wer bei mir Leistung bringt, der spielt. Beide haben sich im Training aufgedrängt, Darius schon seit Wochen“, lobt Lettieri.

MSV-Trainer Lettieri lobt die Defensivarbeit

Auch mit dem Sieg war Lettieri zufrieden. Die ersten zehn Minuten habe die Mannschaft geschlafen, nach dem Treffer von Wilson Kamavuaka (22.) hätte sie nachlegen müssen. Dafür lobte er die Defensivarbeit: „Wir haben sehr gut verteidigt, waren lauffreudig. Ich habe der Mannschaft ein großes Lob ausgesprochen, dass wir zu Null gespielt haben.“

Auf den MSV warten jetzt zwei englische Wochen. Nach dem Magdeburg-Spiel geht es direkt am Samstag weiter mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Danach geht es gegen die Abstiegskonkurrenten aus Zwickau (26. Januar, auswärts) und Lübeck (31. Januar, heim).​