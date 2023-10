MSV Duisburg: Mai wütet nach Pleite gegen Schiedsrichter und reagiert auf Fan-Ärger

Duisburg. Die nächste Pleite für den MSV Duisburg, die Fans sind wütend - und auch Kapitän Sebastian Mai kann seinen Frust nicht zurückhalten.

Die Fans hatten den Kaffee auf! Schon bevor die Mannschaft des MSV Duisburg sich in die Kurve traute, war diese bereits verwaist. Die sechste Pleite im elften Spiel war für die Anhänger zu viel, schon während der Partie skandierten sie: "Wir wollen euch kämpfen sehen." Doch ihre Mannschaft tat ihnen bei der 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld den Gefallen nicht. Kapitän Sebastian Mai reagierte entsprechend verständnisvoll auf die Fan-Wut. "Wenn wir hier verlieren, ist die Enttäuschung auch bei uns riesengroß", sagte er bei Magenta. "Die Fans machen, was sie machen. Wir müssen auf uns schauen. Wir können die Fans wieder zurückholen. Das können nur wir schaffen. Die Fans stehen nicht auf dem Platz", so der Innenverteidiger.

+++ MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: MSV-Fans befürchten RWE-Invasion +++

Die nächste Chance bietet sich in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen, also im Derby. Ein Sieg in dieser Partie würde wohl auch die Fans wieder mit ihrer Mannschaft versöhnen. Doch aktuell gibt zumindest die Offensivschwäche kaum Hoffnung auf Besserung. "Offensiv müssen wir ganz, ganz viel anpacken und besser machen", sagte Mai, der sich lieber auf die guten Dinge gegen Bielefeld konzentrierte. "Wir haben gut gestanden, lassen nur zwei Chancen zu und daraus entsteht ein Tor. Ansonsten war es defensiv eine gute Partie."

Duisburgs Mai macht sich über Schiedsrichter lustig

Außer sich war Mai dann aber, als ihm eine Elfmeter-Situation im Interview noch einmal eingespielt wurde. Nach einer Ecke wird der Blondschopf zu Boden gerissen, einen Straßstoß gab es allerdings nicht. Das brachte Mai auf die Palme. "Ich bin halt 1,95 Meter. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. Meine Eltern haben da vielleicht einen Fehler gemacht", sagte er sarkastisch bei Magenta und kritisierte den Schiedsrichter Patrick Alt. "Also bitte, wo steht denn der. Wenn das kein Elfmeter ist - sorry! Ich entschuldige mich bei allen, dass ich so groß geworden bin und vielleicht auch etwas breiter als der Normalsterbliche. Tut mir sehr, sehr leid für meine Statur. Es ist jedes Mal so. Es ist traurig und ernüchternd. Der Schiedsrichter steht super, das muss man sehen. Das hat nichts mit Pech zu tun. Alles andere außer Elfmeter ist eine Frechheit."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg