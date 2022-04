MSV-Podcast: Warum alles auf dem Prüfstand stehen sollte

Essen. In unserem Podcast fußball inside diskutieren wir diesmal über Schalke und ab Minute 28 über den MSV Duisburg. Das Motto: Tacheles aussem Pott.

Die Fußballsaison 2021/22 geht in die Endphase - die Perspektive für die wichtigsten Vereine des Ruhrgebiets sind verschieden. In der Bundesliga ist die Perspektive für Borussia Dortmund und den VfL Bochum klar. Für den FC Schalke 04 aber geht es in der 2. Bundesliga um den Aufstieg, der MSV Duisburg kämpft in der 3. Liga gegen den Abstieg.

Deshalb diskutiert Moderator Timo Düngen in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside mit MSV-Reporter Dirk Retzlaff und Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Im ersten Teil geht es um den neuen Zweitliga-Spitzenreiter Schalke, der seit dem Trainerwechsel alle vier Spiele gewonnen hat. Ist der Sprung an die Spitze allein der Büskens-Effekt? Was sind die Gründe für die Siegesserie? Schalke hat zudem bereits den ersten Zugang verkündet - Leo Greiml kommt im Sommer aus Wien. Was ist Greiml für ein Spielertyp? Wie laufen die Planungen von Sportdirektor Rouven Schröder? Alles Themen für den Podcast.

Es diskutieren (v. l.) Andreas Ernst, Timo Düngen und Dirk Retzlaff.

Im zweiten Teil (ab Minute 28:00) reden wir über die Perspektiven des MSV Duisburg im Abstiegskampf vor dem wichtigen Duell beim Mitkonkurrenten Viktoria Berlin. Wir reden über MSV-Trainer Hagen Schmidt und die Kaderplanung für die kommende Saison: Wer soll bleiben? Wer soll gehen? Und wir verbinden die Themengebiete Schalke und MSV, da Torsten Lieberknecht - Ex-MSV-Trainer - nun Schalke-Gegner Darmstadt erfolgreich trainiert.

Zum Abschluss tippen wir noch die wichtigsten Spiele des Wochenendes aus Ruhrpott-Sicht:

SC Freiburg - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) / Bundesliga

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) / Bundesliga

Darmstadt 98 - FC Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr) / 2. Bundesliga

Viktoria Berlin - MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr) / 3. Liga

VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 14 Uhr) / Regionalliga West

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach II (Samstag, 15.30 Uhr) / Regionalliga West

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg