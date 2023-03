MSV Duisburg - SC Verl: 3. Liga heute im Live-Ticker

Duisburg. Im Duell mit dem SC Verl geht es beim kriselnden MSV Duisburg auch um Versöhnung. Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga, nur drei Tage nach dem 0:2 bei Dynamo Dresden wieder gefordert. Um 14 Uhr messen sich die Zebras in der Schauinsland-Reisen-Arena mit dem SC Verl. Die Hausherren gehen als Tabellendreizehnter der 3. Liga in der Partie. Der Gast aus Westfalen sonnt sich auf Platz acht. Das ist eine Gegend, die die Meidericher noch erreichen wollen.

Trainer Torsten Ziegner hat als lauwarmes Saisonziel ausgegeben: „Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“ Bis dahin sind es noch drei Punkte und vier Tore. Bis zum SC Verl sogar vier Zähler. Der Coach ist vor allem als Motivator gefragt. Die Truppe befindet sich ziemlich genau zwischen Baum und Borke. Zehn Punkte sind es bis zu den Abstiegsrängen. Zwölf Punkte fehlen für einen Platz, der in die 2. Liga führt. Aus dem Niederrhein-Pokal ist man bereits vor Monaten rausgeflogen.

Ziegner kitzelt sein Personal bei der Ehre. „Es geht um Versöhnung mit den eigenen Fans. Wir haben Zuhause nicht die Ergebnisse erzielt, die sich die Zuschauer verdient haben.“ Das stimmt. In der Heimtabelle belegen die Meidericher Rang 15. Nur drei Siege durften die Fans in ihrem Wohnzimmer feiern.

Am liebsten verstecken wollte sich Alaa Bakir (links) nach dem 0:2 des MSV Duisburg. Bei Julian Hettwer (rechts) und Phillip König war die Laune kaum besser. Foto: Gabor Krieg / firo

