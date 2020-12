MSV Duisburg: Scepanik hat Pfeiffersches Drüsenfieber

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss wohl länger auf Lukas Scepanik verzichten. Der Flügelspieler ist laut Vereinsangaben erkrankt.

Lukas Scepanik wird dem MSV Duisburg im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga auf unbestimmte Zeit fehlen. Wie die Zebras auf ihrem Twitter-Kanal verkündeten, leidet der 26-jährige Linksaußen derzeit an Pfeifferschem Drüsenfieber und fällt somit vorerst aus. Es ist bereits die zweite Erkrankung dieser Art beim MSV. Vor wenigen Wochen musste bereits Moritz Stoppelkamp mit Pfeifferschem Drüsenfieber pausieren.

Jetzt also Scepanik: Der gebürtige Kölner und Ex-Spieler von Rot-Weiss Essen steht seit Sommer 2019 beim MSV unter Vertrag. In bisher elf Liga-Partien stand Scepanik in der laufenden Spielzeit insgesamt 674 Minuten auf dem Platz. Dabei erzielte er zwei Tore und steuerte zudem einen Assist bei. Außerdem stand der Offensivspieler auch bei der 0:5-Niederlage der Zebras im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund für 65 Minuten auf dem Feld.