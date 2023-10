MSV Duisburg MSV Duisburg: So wird es ganz schwer, den Absturz zu verhindern

Duisburg Gegen Rot-Weiss Essen unterliegt Tabellenschlusslicht MSV Duisburg. Nach der Pause kämpfen die Zebras, aber so reicht es nicht. Ein Kommentar.

Dass eine Mannschaft, die im Tabellenkeller steht oder sogar das Schlusslicht der Liga bildet, öfter verliert als siegt, liegt in der Natur der Sache. So ist es auch keine absolute Überraschung, dass der MSV Duisburg im Heimduell auch am 13. Spieltag ohne Punkte blieb: Mit 1:2 (0:0) unterlag die Mannschaft von Trainer Boris Schommers. Es war allerdings ein besonders Duell. Das Derby gegen die Gäste von Rot-Weiss Essen.