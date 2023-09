MSV Duisburg: Sportchef Ralf Heskamp vor dem Aus

Duisburg Der MSV Duisburg tritt in der 3. Liga auf der Stelle. Nach dem 0:0 gegen Preußen Münster steht der Sportchef Ralf Heskamp vor einer Ablösung.

Der MSV Duisburg steckt weiterhin in der Krise: In der 3. Liga warten die Zebras weiterhin auf den ersten Saisonsieg, beim 0:0 gegen Preußen Münster vergaben die Zebras eine Vielzahl bester Chancen. Nachdem sich der Klub bereits von Trainer Torsten Ziegner getrennt hat, steht nun der nächste Entscheidungsträger vor dem Aus. Nach Informationen dieser Redaktion wird Ralf Heskamp nicht mehr lange Sportchef des MSV Duisburg sein.

MSV-Fans fordern Rauswurf von Heskamp

Heskamp wird von den Fans genauso wie der geschasste Trainer für den Negativlauf der Zebras verantwortlich gemacht, nach dem 0:1 bei der U23 von Borussia Dortmund unter der Woche forderten die Anhänger bereits lautstark den Rauswurf des 58-Jährigen.

Nach dem neunten Saisonspiel ohne einen Sieg sagte MSV-Präsident Ingo Wald zwar noch auf diese Personalie angesprochen: „Wir haben alle Fehler gemacht. Sonst würden wir nicht da stehen, wo wir stehen.“ Die Anzeichen verdichten sich aber, dass Heskamp nicht mehr lange seinen Job in Duisburg behalten wird. Er hatte im April 2022 die Nachfolge von Ivica Grlic angetreten und traf viele unglückliche Entscheidungen seitdem.

Der MSV Duisburg befindet sich in einem Negativstrudel, der Kader war erst spät zusammengestellt, die Vorbereitung alles andere als glücklich, in neun Spielen gab es bisher nur drei Unentschieden. „Das kann man teilweise nicht beeinflussen“, so Ingo Wald. „Da konnte auch der Trainer und vielleicht Ralf Heskamp nichts für. Trotzdem darf das nicht die Entschuldigung für die Situation sein, in der wir uns befinden.“

Heskamp steht noch bis zum kommenden Sommer beim MSV Duisburg unter Vertrag. „Wie sich die nächsten Tage entwickeln werden“, sagte Ingo Wald, „kann ich nicht vorhersagen.“

