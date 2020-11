MSV Duisburg: Sportdirektor Grlic verteidigt Lettieri-Verpflichtung

Auf die Minute pünktlich um 14 Uhr traf Gino Lettieri an der Arena des MSV Duisburg ein. Den Weg dürfte der Nachfolger des entlassenen Trainers Torsten Lieberknecht spielend leicht gefunden haben. Seine letzte Amtszeit beim derzeit kriselnden Fußball-Drittligisten liegt fünf Jahre zurück. Wieder soll der Weg mit ihm nach oben gehen, tiefer kann es nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz aber kaum noch gehen. „Es ist wichtig, dass die Spieler wieder die Köpfe frei kriegen“, sagte der 53-Jährige bei seiner Vorstellung am Donnerstag.

MSV-Führung verteidigt Trennung von Lieberknecht

Die Verantwortlichen des MSV sind überzeugt, dass der Deutsch-Italiener das hinkriegt. „Gino weiß, worauf er sich einlässt“, sagte Präsident Ingo Wald. „Wir glauben, dass er genau der richtige Mann für diese sehr, sehr schwere Zeit ist. Wir trauen ihm zu, die Mannschaft in ruhiges Fahrwasser zu bringen.“ Wald dankte Lieberknecht für sein Engagement und seine Arbeit, würdigte seine „perfekte menschliche Art“. Man sei aber der Überzeugung, dass die Trennung nach dem 1:3 gegen Viktoria Köln „der notwendige Schritt“ war.

Lettieri braucht vor seinem Start noch Corona-Tests

Frühestens am Sonntag, nach zwei negativen Coronatests, kann Lettieri, der zuletzt bis 2019 in Polen Korona Kielce betreut hatte, zur Mannschaft hinzustoßen. Das Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) bei Türkgücü München wird er von der Tribüne aus verfolgen.

MSV-Sportdirektor Ivica Grlic weist Vorwürfe zurück

In den sozialen Medien gab es Kritik an der Verpflichtung von Lettieri. Er hatte den MSV 2014/15 in die zweite Liga geführt, musste nach einem misslungenen Start aber gehen. Sportdirektor Ivica Grlic räumte sogleich mit zwei Spekulationen auf, die er gehört habe: „Gino hat nicht den Job bekommen, weil er mein Freund ist.“ Es habe in den vergangenen Jahren fünf bis sechs Telefonate gegeben. „Das ist nichts Besonderes.“ Und: Sie hätten auch nicht denselben Berater. „Ich wusste gar nicht, dass ich einen Berater habe“, so Grlic. "Es ging allein um seine Qualifikation und seine Fähigkeiten."

MSV-Präsident Wald verteidigt Grlic

Auch Gino Lettieri lässt die Kritik kalt: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Meinungen oft weit auseinander gehen. Ich konzentriere mich auf meine Mannschaft.“ Er habe sich in Duisburg immer wohl gefühlt. Nach der Entlassung sei er enttäuscht, aber nicht „sauer oder böse“ gewesen. „Wir konnten uns weiterhin die Augen schauen.“

Nach nur acht Punkten aus acht Spielen gerät auch der Sportdirektor des Drittligisten MSV Duisburg in die Kritik. Ihm werden Fehler in der Kaderplanung vorgeworfen. Präsident Wald verteidigte Grlic am Donnerstag. Der Spieleretat von vier Millionen Euro sei zu gering für Neueinkäufe gewesen. Es habe drei bis vier Wochen gedauert, um weitere 500.000 Euro, und damit das Niveau des Vorjahres, zu generieren. „Da war der Transfermarkt größtenteils abgegrast.“ Aufgrund der Rahmenbedingungen leiste die sportliche Leitung „eine gute Arbeit“.