MSV Duisburg: Sportdirektor Ivica Grlic entschuldigt sich bei den Fans

Duisburg. Nur zwei Monate war Gino Lettieri beim abstiegsbedrohten Drittligisten im Amt. Nun räumt MSV-Sportdirektor Grlic Fehler ein.

Bevor die Fragerunde bei der Vorstellung des neuen MSV-Trainers Pavel Dotchev begann, ergriff Ivica Grlic das Wort. Der seit Wochen in der Kritik stehende Sportdirektor des abstiegsbedrohten Drittligisten MSV Duisburg wollte noch etwas vorwegschicken: „Ich habe daran geglaubt, dass wir mit Gino Lettieri zurück in die Erfolgsspur kommen. Das war im Nachhinein ein Fehler“, sagte der 45-Jährige. „Ich will die Gelegenheit nutzen, mich bei den Fans zu entschuldigen.“

Nach der Niederlage gegen Zwickau hatten die Fans des MSV nicht nur ihre Kritik an der Rückholaktion von Lettieri erneuert. Viele forderten auch den Rücktritt des langjährigen Sportdirektors, der den 54-Jährigen als Nachfolger von Torsten Lieberknecht geholt hatte. Der MSV entließ Lettieri nach zwei Monaten Amtszeit, in denen nur zwei Siege aus zwölf Spielen gelangen. Sportdirektor Ivica Grlic blieb im Amt.

MSV Duisburg: Grlic trifft die Kritik

Grlic erklärte in der Pressekonferenz, er schätze die Ehrlichkeit der Menschen in Duisburg. „Sie sagen, was sie denken.“ Die Kritik treffe aber auch ihn, „gerade, wenn es unter die Gürtellinie geht“.

Der Sportdirektor glaube „fest“ daran, dass mit Pavel Dotchev der Klassenerhalt gelingen kann. Der 55-jährige Bulgare wurde am 24. Januar bei Ligakonkurrent Viktoria Köln entlassen. Mit seiner Erfahrung als Rekordtrainer der Dritten Liga (267 Spiele) will der MSV Duisburg raus aus der Abstiegszone kommen. „Ich bin nicht hier, weil ich das Geld brauche“, sagte Dotchev, dessen Vertrag zunächst bis Saisonende gilt. Im Falle des Klassenerhalts verlängert sich dieser. Dotchev sehe in Duisburg großes Potenzial. „Ich bin hier, weil ich eine Perspektive sehe und glaube, dass wir es schaffen können.“

Erster Einsatz für Dotchev am Montag

Mit Interimstrainer Uwe Schubert wolle er intensiv zusammenarbeiten. Der Chef des Nachwuchsleistungszentrums hatte die Mannschaft am Wochenende zum 3:1-Sieg gegen den Tabellenletzten VfB Lübeck geführt. Am Montag sitzt Dotchev beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken erstmals auf der Bank. Dann beginnt für ihn die Mission Klassenerhalt.