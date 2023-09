MSV Duisburg stellt Trainer Torsten Ziegner frei

Duisburg. Der MSV Duisburg hat auf die Heimniederlage gegen den SC Verl reagiert und Trainer Torsten Ziegner am Samstagmorgen freigestellt.

Der Unmut der Fans war am Freitagabend unüberhörbar. „Ziegner raus“-Rufe hallten durch die Schauinsland-Reisen-Arena nach der 2:3 (2:1)-Heimniederlage des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen den bis dahin auf Tabellenplatz 17 geführten SC Verl. Bereits während der zweiten Halbzeit hatten Fans deutlich wahrnehmbar die Entlassung des MSV-Trainers gefordert.

Am Samstagmorgen reagierte dann auch der Verein: Der MSV stellte Ziegner mit sofortiger Wirkung frei. Auch Co-Trainer Michael Hiemisch wurde von seinen Aufgaben entbunden. „Leider haben es Torsten Ziegner und Michael Hiemisch nicht geschafft, mit unserer Mannschaft zum Start in die neue Saison so erfolgreich zu sein, wie wir uns alle das erhofft haben. Auch, wenn wir alle mit den bisherigen Ergebnissen unzufrieden sind: Das ist ein bitterer Moment, denn wir hätten gerne mit Torsten Ziegner und Michael Hiemisch, die sich extrem mit dem MSV identifiziert haben und die wir menschlich sehr schätzen, den Schritt in eine gute Zukunft getan“, ließ der MSV in seiner Pressemitteilung verlauten.

MSV Duisburg nach sechs Spielen ohne Sieg

Nach sechs Spieltag sind die Meidericher mit nur drei Unentschieden aus sechs Spielen auf den vorletzten Spieltag abgerutscht. Die Fans forderten nach der 2:3-Niederlage am Freitag den Rauswurf des Trainers, Ziegner sagte danach zur Kritik von den Rängen: „Schön ist das nicht. Keine Frage. Es ist aber auch nichts Ungewöhnliches, wenn man so einen Saisonstart hinlegt wie wir, dass die Fans, die ihr Herzblut für den Verein geben, unzufrieden sind. “

Der Vorstand angeführt von Präsident Ingo Wald nahm sich eine Nacht Bedenkzeit. Wald: „Ich muss das erst einmal sacken lassen.“ Die Vereinsführung reagierte dann am Samstagvormittag und stellte den Coach, der einen Vertrag bis Saisonende hat, frei. Wer das Training übernimmt, stand am Samstagvormittag noch nicht fest. Der MSV kündigte aber an, zeitnah bekanntzugeben, wer am 7. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln (Samstag, 23. September, 14 Uhr) auf der Duisburger Bank sitzen werde.

Ziegner hatte den Verein am 5. Mai 2022 übernommen und am vorletzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet. In der darauf folgenden Saison führte er die Zebras in einer weitgehend sorgenfreien Saison auf Platz zwölf. Zur neuen Spielzeit wollte der Coach den Klub in der bessere Tabellenhälfte etablieren. Für 2025 war der Aufstieg in die Zweite Liga geplant.

