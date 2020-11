MSV Duisburg: Stoppelkamp-Comeback schon gegen Saarbrücken?

Duisburg. Am Mittwoch findet in der Duisburger Arena das Nachholspiel des Drittligisten MSV Duisburg statt. Der Kapitän macht weitere Fortschritte.

Auf dem Trainingsplatz gibt Moritz Stoppelkamp bereits Gas, nun könnte es auch mit seinem Comeback ganz schnell gehen: Der lange erkrankte Kapitän des MSV Duisburg könnte schon am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken im Kader stehen. Torsten Lieberknecht, Trainer des Drittligisten, kündigt eine Bauchentscheidung an: "Das besprechen wir zusammen."

Mitte September ereilte den 33-Jährigen die Diagnose Eppstein-Barr-Virus. Wegen der Viruserkrankung verpasste er das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:5) und den Saisonstart. Zuletzt gab es aber gute Nachrichten: Die Blutwerte waren okay, Stoppelkamp konnte wieder mit der Mannschaft trainieren. Und nun könnte er sogar schon wieder seiner Mannschaft helfen.

Stoppelkamp "scharrt mit den Hufen"

Lieberknecht bleibt vorsichtig. "Er scharrt mit den Hufen, aber wir müssen gucken, was vernünftig ist", sagt der 47-Jährige. Nach der langen Krankheit sei der Angreifer natürlich nicht bei 100 Prozent. "Wenn er im Kader ist, nimmt er auch einen Platz ein", sagt Lieberknecht. Der MSV steht weiterhin unter Druck. Nach dem Sieg bei 1860 München will der Drittligist nachlegen und den ersten Heimsieg holen: "Stoppel könnte uns allen einen Push geben", sagt Lieberknecht.

Nach der Schlappe gegen Uerdingen hatte Lieberknecht Wiedergutmachung gefordert und sie beim aktuellen Tabellenzweiten bekommen. Tobias Fleckstein und Lukas Scepanik sorgten in einer neu formierten Mannschaft für den dringend nötigen Sieg. "Schmutzig, Drittliga-like, das wollen wir beibehalten", sagt Lieberknecht. Es gehe darum, die Spannung aus München zu halten und schnell wieder zu punkten. Die Tabelle sei so eng, dass Mannschaften, die nicht gut dastehen würden, "über eine Siegesserie schnell nach oben kommen". Das hofft auch Lieberknecht. Der Marathon-November mit sieben Spielen in einem Monat könnte den MSV rasant nach oben befördern. Der Tabellenvierte Saarbrücken hat mit 13 Punkten nur fünf Zähler mehr als Duisburg (16.).

MSV: Bitter trainiert am Wochenende wieder mit

Die Partie gegen Saarbrücken war wegen mehrerer Coronfälle beim MSV kurzfristig abgesagt worden. Vergangene Woche hatte der Drittligist zwei weitere Fälle zu vermelden, ein Mitglied aus dem Funktionsteam und einen Spieler. Für sie endet die Quarantäne am Donnerstag. Weitere Coronafälle hatte der MSV am Dienstagmittag nicht zu vermelden.

Bald für die Kaderplanungen relevant wird auch Joshua Bitter. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler fiel wegen einer Oberschenkelverletzung monatelang aus. Am Samstag soll er ins Mannschaftstraining zurückkehren.