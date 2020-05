MSV Duisburg vor dem Neustart: Compper gibt sich bereit

Wenigstens einer freut sich. Marvin Compper schrieb zum geplanten Neustart der 3. Fußball-Liga: „Wir sind froh, dass wir wieder spielen dürfen.“ Der Mann mit der größten Erfahrung im Team des MSV Duisburg beweist auch neben dem Spielfeld Professionalität. Der 34-jährige Abwehrmann folgt der offiziellen Ausdrucksweise seines Vereins. Denn er teilt zudem mit: „Wir sind bereit für die Herausforderung mit elf Spielen in fünf Wochen! Außerdem haben wir ein großes Ziel vor Augen und unser Fokus war die ganze Zeit und ist mehr denn je ausschließlich darauf gerichtet!“

Ab heute wird der Tunnelblick noch schmaler. Die Mannschaft begibt sich mit Trainer und Funktionsteam in Quarantäne. Der MSV bezieht Einzelzimmer im Landhaus Milser. Die Trennung von „Frau und Kind“ sieht das Hygienekonzept vor, ebenso übrigens wie zwei Testungen im Vorfeld der „35 Tage Einsamkeit“ bis zum geplanten Saisonende am 4. Juli. Danach kommt noch die Relegation.

MSV: Das große Ziel ist die Zweitliga-Rückkehr

Das große Ziel ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Als Spitzenreiter hat der MSV vermeintlich gute Karten. Ob die Trümpfe noch stechen, wird man erstmals beim richtungsweisenden Spiel gegen 1860 München feststellen. Die Löwen hatten einen Lauf, bevor das Virus den bayrischen Gipfelsturm stoppte. 1860 gehört übrigens zu den Vereinen, die sich voll und ganz auf die Fortsetzung freuen. Es gibt noch was zu gewinnen. Der MSV hat dagegen viel zu verlieren.

Freilich, noch ist das allerletzte Wort nicht gesprochen. Heute tagt der DFB-Bundestag, das höchste Entscheidungsgremium mit 262 Delegierten. Virtuell wird dann wohl auch über die beiden Änderungsanträge der Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt entschieden. Beide fordern nach Angaben von dpa den Abbruch der Saison. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist Magdeburg. Der dort heimische 1. FC ist in Abstiegsgefahr. Der Klub ließ am Mittwoch den zweiten Corona-Test platzen.

Zwickau liegt in Sachsen. Der dort heimische FSV muss ebenfalls um den Erhalt der Drittklassigkeit fürchten.

Carl Zeiss Jena sucht Spielstätte in NRW

Der saarländische Verband will derweil eine zweigleisige 3. Liga. Und was man noch liest: Der FC Carl Zeiss Jena sucht eine Sportstätte für sein Heimspiel gegen Chemnitz. Möglichst in Nordrhein-Westfalen und da womöglich in der Schauinsland-Reisen-Arena. Vielleicht, weil man gerade da ist. Das Schlusslicht trifft am Mittwoch, 3. Juni, in Duisburg auf den MSV. In Thüringen herrscht nämlich noch bis zum 5. Juni Mannschaftssportverbot.

Während also die MSV-Kicker heute langsam anspannen für Fließband-Fußball, wird der Bundestag des Fußball-Bundes keineswegs als Friedensfest in die 120 Jahre alte Geschichte des Verbandes eingehen. Bei der Gelegenheit muss man dann auch strittig klären: Was passiert, wenn eine Mannschaft in der Zeit zwischen dem 30. Mai und dem 4. Juli wegen Corona ausfällt? Und wenn dann doch noch im Laufe der Zeit abgesagt werden muss – welcher Tabellenstand zählt dann?

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht spricht von „Grenzerfahrung“ für seine Mannschaft. Tomas Oral, der neue Trainer des FC Ingolstadt, erwartet im Interview mit dem Fachblatt Kicker angesichts der Möglichkeit, fünfmal zu wechseln, ein „komplett neues Spiel“. Das wird man in Duisburg ungern hören. Das Zebra beherrschte gerade das alte Spiel recht ordentlich. Ingolstadt ist übrigens für die Fortsetzung der Liga. Die Mannschaft liegt auf Platz fünf in der Tabelle.