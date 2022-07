MSV Duisburg: Wo Torwart Müller besser als Weinkauf ist - und wo nicht

Duisburg. Vincent Müller soll beim MSV Duisburg Leo Weinkauf beerben. Eine Schwäche sollte er dabei beheben, wie unsere Datenanalyse zeigt.

An Selbstbewusstsein mangelt es Vincent Müller schon mal nicht. sagt der neue Keeper des MSV Duisburg. Ich glaube, dass ich das immer noch kann. Das gilt es jetzt zu beweisen.“ Bei den Würzburger Kickers gelang dem heute 21-Jährigen einst der Sprung ins Profitum. Anschließend wechselte er in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Nun will er mit den Duisburgern eine gute Rolle spielen. Doch was sind Müllers Stärken und Schwächen? Wie wird er im System von agieren? Das Datenscouting unseres Kooperationspartners "Createfootball" gibt erste Hinweise. Lesen Sie hier unsere ausführliche Analyse.