MSV-Gewinnspiel: 2 VIP-Tickets für Duisburg - Kaiserslautern

Duisburg. Was für ein Kracher in der 3. Liga: Der MSV Duisburg empfängt am 25. Oktober den 1. FC Kaiserslautern. Gewinnen Sie hier 1 x 2 VIP-Tickets.

Duell der Traditionsvereine in der 3. Liga. Am 25. Oktober (Montag, 19 Uhr, live bei MagentaSport und in unserem Live-Ticker) empfängt der MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena den 1. FC Kaiserslautern. Beide Klubs standen sich schon häufig in der Fußball-Bundesliga gegenüber, nun treffen die Zebras in der 3. Liga auf die Roten Teufel, die in der laufenden Saison einen soliden zehnten Tabellenplatz belegen. . Mit dem Spiel in Zwickau und anschließend gegen Kaiserslautern soll in Duisburg die Wende eingeläutet werden.

Sie haben die Möglichkeit, zwei Karten für diesen Fußball-Klassiker zu gewinnen. Gemeinsam mit MagentaSport verloren wir 1x2 VIP-Tickets (inkl. Eintrittskarte und Verzehr) für die Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Wichtiger Hinweis: Laut aktueller Corona-Schutzverordnung dürfen nur Personen im Stadion dabei sein, die unter die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) fallen. Ein entsprechender Nachweis im Fall eines Gewinns zu erbringen.

(Gewinnspiel unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung, Teilnahme bis 10. Oktober)

Alle Spiele der 3. Liga gibt es live bei MagentaSport. An Spieltagen wird zusätzlich auch eine Konferenz angeboten.

Muss beim MSV Duisburg wieder übernehmen: Nachwuchschef Uwe Schubert. Foto: Getty

Beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern werden die MSV-Fans einen neuen Trainer an der Seitenlinie sehen. Denn der MSV Duisburg hat am Donnerstag-Vormittag die Reißleine gezogen. Der Fußball-Drittligist trennte sich von Trainer Pavel Dotchev. Wie der MSV mitteilte, übernimmt Jugendcheftrainer Uwe Schubert für den Übergang. Schubert wird demnach auch am 16. Oktober beim nächsten Ligaspiel beim FSV Zwickau die Verantwortung tragen. Pavel Dotchev hatte das Amt beim MSV Duisburg am 1. Februar übernommen, nachdem sich der MSV wenige Tage zuvor von Gino Lettieri getrennt hatte.

