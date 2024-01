MSV-Kapitän nach Bitters Blackout: „Das ist einfach dumm“

Duisburg. Marvin Knoll konnte nicht wirklich fassen, was in der letzten halben Stunde gegen Halle passierte. MSV-Trainer Schommers blickt nach vorn.

Marvin Knoll suchte nach den richtigen Worten. „Es ist gerade schwer, etwas zu sagen“, meinte der Abwehrspieler des MSV Duisburg, der am Dienstagabend in der Partie gegen den Halleschen FC den Fußball-Drittligisten als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Die schlimme 2:3-Niederlage drückte dem Routinier erkennbar aufs Gemüt.

„Das ist sehr bitter, das tut richtig weh“, erklärte Knoll kurz nach Spielende am Mikrofon von Magenta Sport. Ihm war bewusst, wie dieser Tiefschlag sich auf die Chancen des MSV im Abstiegskampf der 3. Liga auswirkt. „In dieser Situation brauchen wir einfach Punkte“, brachte er es auf den Punkt.

Die in dieser Hinsicht wohl ausschlaggebende Szene des Abends kommentierte Knoll eindeutig: „Das ist einfach dumm, das darf Josh nicht passieren.“ Die Rote Karte, die sich sein Abwehrkollege Joshua Bitter nach einer knappen Stunde wegen einer unnötigen Grätsche von hinten gegen Tarsis Bonga abholte, war der klare Knackpunkt für die bis dahin verdient führenden Zebras, die aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen hatten. Beim nochmaligen Blick auf das Zustandekommen des Platzverweises urteilte Knoll: „Da muss er nicht so reingehen, wir sind ja da hinten. Das war nicht so clever. Ich denke, das weiß er.“

MSV Duisburg: Schommers über „sehr brutale“ Niederlage

Auch für Boris Schommers war beim Betrachten der Fernsehbilder klar: „Das ist Rot, das muss ich leider so sagen. Einfach eine übereifrige Grätsche von Josh.“ Insgesamt fühlte sich die Niederlage für den MSV-Trainer „sehr brutal“ an, da (nicht nur) er der Ansicht war, dass seine Mannschaft es in der ersten Hälfte insgesamt gut gemacht hatte. Zudem haderte er damit, dass sich auch in Unterzahl noch zwei gute Chancen geboten hatten, der Partie noch einmal eine positive Wende zu verpassen.

Ungeachtet des schmerzhaften Ergebnisses versuchte Schommers den Blick nach vorn zu richten: „Wir müssen jetzt die Köpfe aufrichten. Es gibt noch 15 Spiele, in denen 45 Punkte vergeben werden.“

