MSV mit perfektem Start: 3:0-Sieg gegen Havelse

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg hat die Corona-Pause gut verkraftet: Im Nachholspiel gegen den TV Havelse siegte der MSV locker mit 3:0 (1:0).

Der MSV Duisburg verbuchte in der 3. Fußball-Liga einen Spätstart nach Maß. Die Zebras gewannen am Sonntag das Nachholspiel gegen Aufsteiger TSV Havelse mit 3:0 (1:0). Das erste Spiel mit Zuschauern in der Duisburer Arena seit September 2020 sahen 7661 Fans.

Der erkältete Neuzugang Marvin Bakalorz wurde nicht rechtzeitig zum Spiel fit. Stürmer Aziz Bouhaddouz (Fitnessrückstand) saß auf der Bank. In der Abwehr setzte Trainer Pavel Dotchev erwartungsgemäß auf die Außen Rolf Feltscher und Leroy Kwadwo sowie auf die Innenverteidiger Stefan Velkov und Dominic Volkmer. Auf der Doppelsechs spielten Marlon Frey und Neuzugang Niclas Stierlin. Die offensive Mittelfeldkette bildeten Moritz Stoppelkamp, Alaa Bakir und Marvin Ajani. Als Sturmspitze war Orhan Ademi unterwegs.

MSV Duisburg ging mit Schwung in die Partie

Der MSV begann schwungvoll. Schon in der dritten Minute köpfte Dominic Volkmer den Ball in Anschluss an einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp an den Pfosten. Die Zebras dokumentierten so von der ersten Minute an, wer Herr im Hause ist. Havelse konzentrierte sich auf die Abwehrarbeit und hatte Probleme, Akzente in der Offensive zu setzen.

In der 25. Minute belohnte sich der MSV für seinen Sturm und Drang. Orhan Ademi nahm einen langen Ball von Marlon Frey im Strafraum an und verwertete das Zuspiel abgeklärt zur Duisburger 1:0-Führung. Sieben Minuten später verfehlte Rolf Zuspiel von Alaa Bakir das Gästetor nur knapp. In der 34. Minute scheiterte Orhan Ademi frei vor TSV-Keeper Norman Quindt. In der 37. Minute wartete Kapitän Moritz Stoppelkamp mit einem Lattentreffer aus 16 Metern auf. Havelse war somit mit dem 0:1-Rückstand noch gut bedient.

Moritz Stoppelkamp verwandelt Elfmeter sicher zum 2:0

In der 41. Minute meldeten sich die Gäste erstmals mit einer brauchbaren Offensivaktion zu Wort. Noah Plume traf per Distanzschuss allerdings über das Duisburger Tor.

Nach dem Wechsel setzte der MSV erneut das erste Ausrufezeichen. Rolf Feltscher prüfte den Gäste-Torhüter mit einem Distanzschuss (50.). In der 54. Minute schubste der bis dahin starke Innenverteidiger Stefan Velkov TSV-Stürmer Fynn-Luca Lakenmacher um. Schiedrichter Patrick Kessel entschied auf Elfmeter. Die Gäste konnten die unverhoffte Gelegenheit, ein Tor zu erzielen, nicht nutzen. Yannik Jaeschke setzte den Ball beim Strafstoß deutlich über den Kasten.

In der 62. Minute musste ich MSV-Torwart Leo Weinkauf mehr anstrengen, um den Ausgleich zu verhindern. Der 25-Jährige war bei einem Jaeschke-Schuss aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex zur Stelle. Drei Minuten später zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Elfmeterpunkt – diesmal auf der Gegenseite Alaa Bakir war von Tobias Foelster zu Fall gebracht worden. Moritz Stoppelkamp verwandelte sicher zum 2:0 (66.). Zwei Minuten später war die Partie entschieden. Kolja Pusch, den Pavel Dotchev erst wenige Sekunden zuvor für Alaa Bakir eingewechselt hatte, traf mit seiner ersten Aktion zum 3:0.

Nächste Partie beim 1. FC Saarbrücken

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Samstag, 14. August, mit der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken. Anstoß im Ludwigspark ist um 14 Uhr.

