MSV-Trainer Schommers erschüttert: „Teilweise dilettantisch“

Duisburg/München Der MSV Duisburg kommt in München mit 1:4 unter die Räder – und der Trainer analysiert, woran es hauptsächlich gelegen hat.

Das sind Geschenke, die sich Boris Schommers so nicht gewünscht hatte. Einen Tag nach dem 45. Geburtstag des MSV-Trainers schlug es bei seinem Team im Grünwalder Stadion gleich viermal ein. Im Anschluss an die 1:4-Pleite des Duisburger Drittligisten beim TSV 1860 München fand Schommers extrem klare Worte, was die Leistung der Zebras angeht.

„Wie wir nach der 15. Minute verteidigt haben, war teilweise dilettantisch. Dafür habe ich kein Verständnis, das war nicht drittligawürdig“, schimpfte Boris Schommers nach Spielende am Mikrofon von Magentasport. Dem MSV-Coach, der zuvor eine eindringliche Ansprache an seine Mannschaft gehalten hatte, war die Enttäuschung über den Auftritt in München deutlich anzumerken.

Schommers: „1860 ist eine ganz andere Nummer“

Dabei nahm er den Anfang der Partie von seiner Generalkritik freilich aus: „Die erste Viertelstunde war in Ordnung, da können wir sogar in Führung gehen. Dass wir aber danach keine Kompaktheit mehr haben, die Mitte nicht schließen, den ballführenden Spieler nicht attackieren, das kann ich gerade so nicht erklären.“ Ohne respektlos gegenüber dem letzten Testspielgegner Borussia Mönchengladbach II sein zu wollen, mutmaßte Schommers über die Gedankengänge seiner Kicker: „Vielleicht haben sie gedacht, es geht so einfach wie gegen einen Viertligisten. Da ist 1860 aber eine ganz andere Nummer.“

Über seinen Neuzugang Daniel Ginczek wollte der MSV-Coach nach dessen erstem Einsatz nicht den Stab brechen: „Wenn du mit einem Schlag das 0:1 und das 0:2 kriegst, wird es auch nicht so einfach. Wenn wir es halt in beide Richtungen nicht gut machen, kommt so ein Ergebnis zustande.“ Insgesamt biete sich für die Mannschaft schon am Dienstag im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Hallescher FC die Möglichkeit, es besser zu machen. Über die Verletzung seines kurz nach seiner Einwechslung gleich wieder vom Feld gegangenen Kapitäns Sebastian Mai mochte Schommers nicht spekulieren: „Er hat selber kein gutes Gefühl gehabt. Insgesamt passt so etwas natürlich zu einem solchen Tag.“

Auch Daniel Ginczek äußerte sich nach seinem Pflichtspieldebüt für den MSV am Fernsehmikrofon: „Wir sind gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen. Ich glaube, ich kann auch das 1:0 machen. Aber wenn du so verteidigst wie danach, wird das nicht reichen, um in der 3. Liga viele Spiele zu gewinnen. Von vier Toren muss man drei verhindern. Nach dem Rückstand haben wir dann völlig den Faden verloren, haben teilweise geradezu wild gespielt.“ Die Konsequenz aus der deutlichen Niederlage war für den erfahrenen Profi klar: „Jetzt kriegen wir zwei Tage auf die Fresse.“

