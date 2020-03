Nach Horrorfoul: Fünf Spiele Sperre für Duisburgs Engin

Duisburg. Das Foul von Ahmet Engin sorgte für Entsetzen. Der MSV-Spieler verletzte den Magdeburger Dominik Ernst schwer. Dafür wird er lange gesperrt.

Mittelfeldspieler Ahmet Engin vom Drittligisten MSV Duisburg ist nach seinem brutalen Foul an dem Magdeburger Dominik Engel vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für fünf Spiele gesperrt worden. Der 23-Jährige hatte in der 60. Minute Ernst so schwer gefoult, dass er einen Bruch des Sprunggelenks erlitt. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte ihm die Rote Karte.

Wie der MSV mitteilte, habe sich Engin nach dem Spiel in die Magdeburger Kabine begeben, um sich zu entschuldigen. Trainer Torsten Lieberknecht machte dies im Rahmen der Pressekonferenz: „Wir können uns nur entschuldigen. Es tut mir sehr, sehr leid.“ (dpa, waz)