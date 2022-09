Nach Polizeieinsatz: MSV Duisburg bittet um Mithilfe

Duisburg. Das Spiel bei 1860 München hat der MSV klar verloren, mehr verärgert hat die Duisburger aber ein anschließender Polizeieinsatz.

Nach einem gelungenen Saisonstart erlebte der MSV Duisburg am Samstag den ersten echten Rückschlag in der 3. Liga. Mit 1:4 unterlagen die Duisburger beim TSV 1860 München. Doch verärgerte den Verein, sondern eine Polizei-Aktion im Anschluss an das Spiel.

Verletzte und Festnahmen

Nach Ansicht des MSV war der Polizeieinsatz übertrieben. Es habe Verletzte und sogar einige Festnahmen gegeben. Entsprechend bittet der Klub jetzt um Mithilfe der Fans, um die Situation besser beurteilen zu können.

Nach dem Duisburger Auswärtsspiel beim TSV 1860 München am Samstag sei es „zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und MSV-Fans gekommen – beim Auslass aus dem Stadion an der Grünwalder Straße“, teilt der Klub mit.

MSV Duisburg: "Friedliches Miteinander zwischen Fangruppen"

„Nach einer völlig friedlichen Atmosphäre im Stadion und auch schon im Vorfeld einem guten, geselligen Miteinander (!) zwischen beiden Fangruppen hat dieser Vorfall mit mehreren leicht verletzten Fans und auch einigen Verhaftungen (wenngleich alle Betroffenen dann rund vier Stunden nach Abpfiff dennoch die Heimreise antreten durften) den – abgesehen vom Ergebnis – schönen Fußball-Nachmittag extrem überschattet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Nachgang von #M60MSV ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und #MSV-Fans gekommen.



Wer kann uns Aufnahmen zur Verfügung stellen, die dabei helfen, das Geschehen zu beurteilen und die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes zu prüfen?



https://t.co/NvDgIgQxfm pic.twitter.com/KudjWSSYkL — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) September 7, 2022

Daher fragt jetzt: „Wer kann uns Fotos oder (Handy-)Videoaufnahmen zur Verfügung stellen, damit wir eine Chance haben, das Geschehen zu beurteilen und die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes zu prüfen?“

Fans, die vor Ort waren, sollen die Aufnahmen per Mail oder auch via wetransfer schicken an christian.dorscheid@msv-duisburg.de.

