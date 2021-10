Podcast: Lienen, Funkel, Toku - Wer dem MSV Duisburg helfen könnte

Duisburg. Trainer-Entlassung beim MSV Duisburg, Unzufriedenheit beim VfL Bochum: Darüber haben wir in unserem Podcast Fußball Inside diskutiert.

Beim MSV Duisburg geht es wieder einmal drunter und drüber. Am Donnerstag hat der Fußball-Drittligist auf seine sportliche Krise reagiert und Pavel Dotchev mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. "Punkte-Ausbeute, Tabellenplatz und der negative Trend der vergangenen Spiele haben uns nach reiflicher Überlegung zu diesem harten Schritt gezwungen“, erklärte der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald laut einer Medienmitteilung des Vereins. Übergangsweise soll die Mannschaft von Uwe Schubert, Leiter des MSV-Nachwuchszentrums, als Cheftrainer betreut werden.

Dotchev (56) wurde erst im vergangenen Februar von den Duisburgern geholt und hatte den Traditionsclub vor dem drohenden Abstieg in die Regionalliga bewahrt. In dieser Saison konnte der Trainer den erneuten Negativtrend aber nicht stoppen. Der Bulgare verlässt die Meidericher mit einem reinen Gewissen. „Der Verein hat mich geholt, um den Abstieg zu verhindern. Das habe ich geschafft“,

MSV Duisburg: Ewald Lienen wäre perfekter Grlic-Nachfolger

Doch wie soll es beim MSV Duisburg nun weitergehen? Auch darüber haben wir in der neuen Ausgabe unseres Podcasts Fußball Inside gesprochen. MSV-Reporter Dirk Retzlaff hat mit Ralf Ritter, Reporter beim VfL Bochum, und Moderator Nils Halberscheit intensiv diskutiert. Ab Minute 10 werden auch Namen beim MSV gespielt. Sind Ismail Atalan, Friedhelm Funkel oder Farat Toku geeignete Trainer-Kandidaten? Wäre der Ex-Duisburg Ewald Lienen, aktuell angestellt beim FC St. Pauli, der passende Mann, um den umstrittenen Sportchef Ivo Grlic abzulösen? Letzterer wäre die optimale Lösung für den Posten des Sportdirektors, findet Dirk Retzlaff. "Ob er verfügbar wäre, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich würde mir aber einen Sportvorstand dieser Kategorie für den MSV wünschen."

Nach Meinung von Retzlaff müsse es weitere Veränderungen beim MSV geben: "Ivo Grlic hat viele Verdienste, er ist eine Legende in Duisburg. Aber auch er konnte den Abwärtstrend der letzten Jahre nicht aufhalten. Er hat kein Mittel gefunden, um den MSV auf Kurs zu bringen. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem eine Veränderung her muss."

Alle Informationen zu unserem Podcast Fußball Inside und die aktuelle Folge gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg