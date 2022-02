Podcast: MSV Duisburg nach dem Grlic-Rücktritt - "mindestens ein Jahr zu spät"

Duisburg. Wie geht nach dem Rücktritt von Ivica Grlic beim MSV Duisburg weiter? Darüber diskutieren wir in einer Podcast-Sonderfolge von fußball inside.

Beim MSV Duisburg endete am Sonntag eine Ära. Sportdirektor Ivo Grlic hat nach dem 1:3 des Fußball-Drittligisten gegen Borussia Dortmund II seinen Rücktritt angeboten. Präsident Ingo Wald sagte bei MagentaSport: „Wir haben den Rücktritt angenommen.“

Grlic war insgesamt 17 Jahre für die Meidericher als Spieler und Funktionär aktiv. Im Herbst 2011 wurde er Sportdirektor bei den Zebras. Zuletzt wurde die Kritik am 46-Jährigen immer lauter. Es droht der Abstieg in die Regionalliga. Das liegt auch an einer ganzen Reihe von personellen Fehlentscheidungen, die Grlic zu verantworten hat. "Der Rücktritt war folgerichtig, er kommt aber mindestens ein Jahr zu spät", betont MSV-Reporter Dirk Retzlaff.

MSV Duisburg: "Bitterer Abschied" für Ivo Grlic

In einer Sonderfolge unseres Podcasts fußball inside diskutiert Retzlaff gemeinsam mit Moderator Timo Düngen über den Paukenschlag beim MSV Duisburg. Lob für Grlic gibt es nach seinem freiwilligen Rückzug aber auch. Retzlaff: "Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er diesen Schritt gewählt hat. Unter dem Strich ist es aber ein sehr bitterer Abschied für jemanden, der als Spieler und Funktionär sehr viel für den MSV Duisburg geleistet hat.

Wie es nun weitergehen wird, ist offen. Klar ist: Der Stuhl von Trainer Hagen Schmidt wackelt gewaltig. In unserem Podcast diskutieren wir auch die Trainerfrage und gehen der Frage nach, wie der MSV Duisburg nun den Absturz in die Viertklassigkeit noch vermeiden kann.

