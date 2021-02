Podcast Fußball Inside Podcast: Warum Rot-Weiss Essen in dieser Saison so stark ist

Essen. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir über die turbulente Pokal-Woche im Pott, die einen Sensationssieger hervorbrachte.

Was war das für ein rauschender Pokal-Abend am Dienstag: Außenseiter Rot-Weiss Essen (2:1 n.V. gegen Bayer Leverkusen) steht als Viertligist sensationell im Viertelfinale des DFB-Pokals. 27 Jahre mussten die RWE-Fans auf so einen Triumph warten. Auch der BVB (3:2 n.V. gegen Paderborn) hat den Einzug in die Runde der letzten acht Teams geschafft. Für Schalke 04 (0:1 beim VfL Wolfsburg) und den VfL Bochum (0:4 in Leipzig) war im Achtelfinale hingegen Endstation.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts Fußball Inside diskutiert Moderator Timo Düngen mit den Funke-Sport-Experten Marian Laske und Martin Herms über das Abschneiden unserer Revierklubs. Außerdem blicken wir auf die turbulenten Tage beim MSV Duisburg. Die Zebras haben in Pavel Dotchev am Mittwoch einen neuen Trainer vorgestellt.

Die Schlagzeilen gehörten in dieser Woche aber dem Team von der Essener Hafenstraße. Dank eines späten Treffers von Super-Torjäger Simon Engelmann schalteten die Rot-Weissen den haushohen Favoriten aus Leverkusen aus. Hunderte Fans machten sich nach Abpfiff auf den Weg zum Stadion, in Essen herrschte Ausnahmezustand. Dieser Triumph war die bisherige Krönung einer bärenstarken Essener Saison. Noch immer ist RWE in dieser Spielzeit ungeschlagen. Das hat Gründe, die RWE-Experte Martin Herms erläutert: "Rot-Weiss Essen hat einfach die richtige Mischung. Die Mannschaft war schon im letzten Jahr gut, im Sommer wurden dann die richtigen Personalentscheidungen getroffen. Daniel Davari gibt dem Team im Tor die nötige Sicherheit und vorne hat RWE einen Killer in Simon Engelmann. Zudem hatte man beim Trainer endlich das richtige Händchen."

Einen Wermutstropfen gab es aber doch: Zwei Tage nach dem 2:1-Coup von RWE sperrte der Stadion-Betreiber die Arena an der Hafenstraße bis einschließlich Sonntag. Somit muss das für Samstag vorgesehene Spitzenspiel der Regionalliga West zwischen den Essenern und der U23 von Borussia Dortmund abgesagt werden.

Nun wünschen wir viel Spaß mit unserer neuen Folge, in der wir uns auch mit dem BVB, Schalke und dem VfL Bochum beschäftigen.

Hier geht es zum Podcast Fußball Inside: