Schommers vor MSV-Spiel: „Können gut mit Druck umgehen“

Duisburg Der Trainer der Zebras nimmt für die Partie gegen Halle drei Änderungen vor. Ein Debütant sitzt erstmals auf der Ersatzbank.

Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute für die „Lichtgestalt des deutschen Fußballs“. Auch in der Schauinsland-Reisen-Arena wurde noch einmal des Anfang des Monats verstorbenen Franz Beckenbauer gedacht. Anschließend ging es für den MSV Duisburg ums Ganze. Drei Änderungen nahm Trainer Boris Schommers in der Startelf vor.

Überraschungen gab es keine, zumindest nicht zu Beginn auf dem Platz. Wie erwartet standen im Vergleich zur 1:4-Pleite beim TSV 1860 München anstelle von Alexander Esswein, Niclas Stierlin und Marvin Senger diesmal Ahmet Engin, Caspar Jander und der zum Kapitän beförderte Marvin Knoll in der Anfangsformation. Dafür gab es aber auf der Ersatzbank ein neues Gesicht. Erstmals wurde U-19-Torjäger Kaan Inanoglu in den Spieltagskader berufen.

Im Interview mit Magenta-Sport vor dem Anpfiff erklärte Boris Schommers, nach der von ihm ausgemachten „katastrophalen“ Defensivleistung in München müsse die Mannschaft diesmal „besser gegen den Ball arbeiten“ und eine „aggressive Grundhaltung“ an den Tag legen. Auf die Frage, wie er den momentanen Druck empfinde, sagte der MSV-Trainer: „Wir wissen, in welcher Situation wir uns befinden. Wir können sehr gut mit Druck umgehen, das haben wir in den Spielen vor Weihnachten gezeigt.“

