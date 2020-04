So bereiten Greenkeeper Rasen für Bundesliga-Rückkehr vor

Duisburg. Der Fußball strebt ein Ende der Corona-Zwangspause an. Rainer Hester erklärt, wie beim MSV Duisburg der Rasen für die Spiele präpariert wird.

„Moment“, ruft Rainer Hester, und die Stimme am Telefon wird leiser. „Ich bin gerade im Technikraum.“ Geräusche unbestimmter Art im Hintergrund, dann erklingt die Stimme wieder klar und deutlich. „So“, sagt Rainer Hester. „Im Vordergrund steht die Arbeit, die hat oberste Priorität. Aber wenn nach einem Spieltag alles geklappt hat und der MSV auch noch gewonnen hat, dann gönne ich mir auch mal ein Köpi. Diesen Job muss man mit Herzblut machen, ganz klar.“

Rainer Hester, der an diesem Montag 55 Jahre alt wird, ist täglich da, wo die Fans und die Fußballer gerne wieder hin würden: in der Arena des MSV Duisburg.

Der Rasen ist in Duisburg neu verlegt

Als Technischer Leiter des Duisburger Fußball-Drittligisten ist er für die Instandhaltung der Wedauer Arena zuständig, vom tropfendem Wasserhahn bis zum heiligen Rasen – Hester geht es etwas an. Man könnte auch sagen, er ist Herr der Schlüssel. Obwohl, so ganz stimmt das nicht mehr. „Tja, mal nachsehen“, sagt er darauf angesprochen. „Es sind derzeit sechs. Aber wir bekommen eine neue Schließanlage, dann dürften es ein oder zwei sein. Heute gibt es eine andere Technik. Als ich vor zwei Jahrzehnten angefangen habe, hatte ich einen Ring mit 20 Schlüsseln.“

Doch zurück zum Rasen, dem Heiligtum des Stadions. Wie geht es denn dem Grün?

„Er ist das Werkzeug der Fußballer“, sagt Rainer Hester – und man stellt sich zwangsläufig ganze Grasbüschel vor, herausgerissen durch die Stollen der Schuhe. „Vor der Corona-Krise haben wir einen neuen Rasen verlegt, er ist unbespielt und im Top-Zustand. Obwohl: Nach vier Wochen Pause wäre der alte jetzt auch wieder in Ordnung. Aber das hat ja niemand ahnen können.“

MSV-Trainer Lieberknecht wünscht bis zu 30 Millimeter Halmlänge

Manche würden sagen, Rainer Hester hat einen brillanten Job. Er sieht den Rasen, das Feld der Träume, wachsen und gedeihen. Sieht, wie er zweimal die Woche auf die Länge von 25 bis 30 Millimeter („Das ist ein Wunsch von Torsten Lieberknecht“) gemäht wird. Sieht, wie das Grün in der Sonne glänzt, sich kräftig in den Himmel über der Arena streckt… Fußball-Romantik. Realität im Leben von Rainer Hester: „Mir macht es immer Freude, den Rasen zu sehen. Das satte Grün löst bei mir Glücksgefühle aus. Das ist schon ein schöner Anblick.“

Nicht nur der Rasen erfährt derzeit besondere Zuwendung. Während die Fußballer nicht wissen, wie es weitergeht, läuft für Hester und sein Team die Arbeit nonstop weiter – so wie bei allen anderen Fußballklubs von der ersten bis zur dritten Liga. „Wir führen gerade Maler- und Reinigungsarbeiten durch, die wir sonst in der Sommer- oder Winterpause gemacht hätten.“ Aber auch Dinge sind dabei, die fast schon skurril wirken.

In Duisburg ist der Rasen innerhalb einer Woche für die Spiele bereit

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben müssen sämtliche Zapfstellen, also Duschen oder Wasserhähne, alle 72 Stunden geöffnet werden. So soll verhindert werden, dass sich Bakterien wie etwa Legionellen ansammeln. „Wir haben 500 bis 600 Zapfstellen, da sind meine Mitarbeiter schon mehrere Stunden mit beschäftigt“, sagt Hester. Ein Stadion kennt keine Corona-Pause. Besonders nicht die Duisburger Arena. Dort hat die Stadt ein Corona-Testzentrum eingerichtet, Bürger können sich auf eine Covid-19-Infektion untersuchen lassen.

Allein im Stadion ist Rainer Hester sowieso nicht. „Ich sehe natürlich meine Mitarbeiter, aber auch Geschäftsführer Michael Klatt begegne ich fast täglich.“ Demnächst könnte es wieder voller werden in der Arena, die bis zu 31.500 Menschen fassen kann. Der Deutsche Fußball-Bund plant die Einberufung eines außerordentlichen Bundestages, wo die Entscheidung über Abbruch oder Fortsetzung getroffen werden könnte. Der MSV führt in der 3. Liga nach 27 Spieltagen die Tabelle mit drei Punkten vor dem SV Waldhof Mannheim an.

DFB plant außerordentlichen Bundestag zur Saison-Fortführung

Das Stadion wäre im Nu bereit. „Wir brauchen maximal eine Woche zur Vorbereitung. Im schlechtesten Fall würden wir das auch in zwei Tagen schaffen“, sagt Hester. Dann fügt er schmunzelnd hinzu: „In jedem Fall wären wir mit der Vorbereitung schneller fertig als die Fußballer.“ Dass er dem MSV den Aufstieg wünscht, ist klar. Rainer Hester kommt aus Gelsenkirchen, aber: „Mein Herz ist blau und weiß, durch und durch. Ich habe mehr als 18 Jahre für Schalke gearbeitet. Mittlerweile schlägt es für den MSV.“