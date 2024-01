Tests: MSV-Gegner 1860 trifft sechsmal, Aue vor RWE remis

Essen/Duisburg. Bald erwacht die 3. Liga aus der Winterpause. Am Samstag wurde getestet - auch bei den Auftaktgegnern von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Für Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg endete die kurze Winter-Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis. Die Drittligisten aus dem Ruhrgebiet feierten am Samstag Siege gegen Regionalligisten im letzten Testspiel vor dem Start. RWE gewann 5:3 gegen den FSV Zwickau, die Zebras schlugen Borussia Mönchengladbachs U23 mit 3:0.

MSV-Gegner 1860 München mit Torspektakel

Und die Auftaktgegner der Essener und Duisburger? Von denen feierte nur 1860 München, wo der MSV am kommenden Wochenende gastiert, eine gelungene Generalprobe. Gegen den österreichischen Zweitligisten bot der TSV ein Neun-Tore-Spektakel, das er mit 6:3 zu seinen Gunsten entschied.

Bei der Premiere von Neu-Trainer Argirios Giannikis war auch ein einstiger Duisburger erfolgreich: Nach früherem Rückstand glich Marlon Frey für 1860 aus. Die weiteren Treffer für die „Löwen“ erzielten Fynn Lakenmacher (33.), Valmir Sulejmani (55.), Eroll Zejnullahu (74.), Devin Sür (81.) und Mansour Ouro-Tagba (90.).

„Ich habe in beiden Halbzeiten sehr gute Phasen gesehen, wir waren sehr spielfreudig, haben aber auch einfach Gegentore zugelassen“, zog Trainer Giannikis ein wechselhaftes Fazit. „Insofern können wir aus beiden Abschnitten viel Positives herausziehen, aber auch viele Sachen, die es zu verbessern gilt.“

RWE-Gegner Erzgebirge Aue verspielt Führung

Derweil trennte sich Essens Startgegner Erzgebirge Aue am Samstag mit einem Remis vom Regionalligisten Energie Cottbus. Im XXL-Test über 135 Minuten geizten beide Teams mit Toren: 1:1 lautete der Endstand.

Aues Trainer Pavel Dotchev gab allen Profis aus seinem Kader noch einmal die Möglichkeit, sich für die Restserien-Eröffnung am kommenden Freitag (19.30 Uhr) ins Schaufenster zu stellen. Aues Top-Torschütze Marcel Bär brachte den FCE per Lupfer in Führung (36.). Der Cottbuser Probespieler Yannick Möker traf zum Start des dritten Durchgangs zum Ausgleich (95.).

Alle Testspiel-Ergebnisse mit Drittliga-Beteiligung vom Samstag

Schwarz-Weiß Bregenz - TSV 1860 München 3:6

Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg 1:0

Waldhof Mannheim - Neftci Baku 3:0

Rot-Weiss Essen - FSV Zwickau 5:3

Preußen Münster - VfB Oldenburg 4:3

SpVgg Unterhaching - SCR Altach 4:1

MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach II 3:0

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf 2:2

Erzgebirge Aue - Energie Cottbus 1:1

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg