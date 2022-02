Vor MSV-Spiel: Elf Punkte Abzug für Türkgücü München

München. Türkgücü München muss einen herben Rückschlag in der 3. Liga hinnehmen. Der nächste Gegner des MSV Duisburg kriegt elf Punkte abgezogen.

Wenn der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) , dann sollte das eigentlich tabellarisch ein verdammt packendes Duell sein. Denn auf sportlichem Weg haben beide Mannschaften nach 26 Saisonspielen 26 Punkte auf dem Konto. Während die Zebras als Tabellen-17. auf dem ersten Abstiegsrang liegen, belegt Türkgücü mit dem besseren Torverhältnis den ersten Nichtabstiegsplatz. Eigentlich.

Denn wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagabend bekannt gab, werden dem Verein mit sofortiger Wirkung elf Punkte in der 3. Liga abgezogen. Der Abzug setzt sich dabei aus zwei unterschiedlichen Sanktionen zusammen. Türkgücü rückt damit mit nunmehr lediglich 15 Zählern an den letzten Platz der Tabelle, hat plötzlich elf Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz - wodurch der Klassenerhalt in weite Ferne rückt.

Neun-Punkte-Abzug war bereits erwartet worden

Ein Abzug von neun Punkten war bereits erwartet worden, weil der Verein vor wenigen Wochen Insolvenz beantragt hatte. Das hat einen Neun-Punkte-Abzug zur Folge, wie in der Spielordnung des DFB festgelegt ist: "Maßgeblich für diese Rechtsfolge ist der Insolvenzantrag, nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens." Der Entscheidung durch den Spielausschuss war eine Anhörung der Münchener vor dem Gremium vorausgegangen.

Weitere zwei Zähler werden dem Vorjahresaufsteiger aufgrund eines Auflagenverstoßes abgezogen. Wie der DFB mitteilte, hatte Türkgücü im Rahmen der Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der Saison bis zum 20. Januar 2022 eine bis Saisonende festgestellte Liquiditätslücke zu schließen. Diese Vorgabe konnte der Verein aber nicht erfüllen, die Lücke wurde lediglich zu weniger als 50 Prozent geschlossen.

Türkgücü kann noch Widerspruch einlegen

Rechtskräftig sind die Entscheidungen noch nicht. Türkgücü kann dagegen binnen einer Woche Widerspruch einlegen. Eigentlich hatte der Verein unter der Woche durch den 2:1-Sieg im Stadtduell gegen den TSV 1860 München neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Nun gibt es ausgerechnet vor dem MSV-Spiel diesen vehementen Rückschlag. Abzuwarten bleibt, wie die Mannschaft beim Gastspiel an der Wedau auftritt.

