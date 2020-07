Wichtiges Zeichen für MSV Duisburg: Arena-Sponsor verlängert

Die Arena des MSV Duisburg trägt auch in der neuen Saison den Namen schauinsland-reisen-Arena.

Duisburg. Das Duisburger Unternehmen schauinsland-reisen wird in der neuen Saison Namensgeber für die Arena sein - egal, in welcher Klasse der MSV spielt.

Noch ist der Aufstieg für die Drittliga-Fußballprofis des MSV Duisburg nicht abgehakt: Am Mittwochabend (19 Uhr/MagentaSport) geht es für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht beim FC Bayern II allerdings um die wohl letzte Chance, noch vom Relegationsplatz um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu träumen. Danach? Ist die Zukunft bei den wirtschaftlich angeschlagenen Zebras ungewiss. Umso wichtiger ist das Zeichen, das der Arena-Sponsor am Mittwoch sendete.

Das Duisburger Unternehmen schauinsland-reisen wird auch in der neuen Saison Namensgeber für die Duisburger Arena sein. „In einer für uns außergewöhnlichen Zeit war die Verlängerung ehrlicherweise keine leichte Entscheidung, da wir vor allem eine Verantwortung unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber haben, die in den vergangenen Monaten über ihre Grenzen hinaus gehen mussten, um die Herausforderungen der Pandemie zu meistern“, erklärte Gerald Kassner, Geschäftsführer von schauinsland-reisen.

MSV-Geschäftsführer Klatt erfreut über "starkes Zeichen"

„Aber weil für uns Tradition und Partnerschaft auch über die Touristik hinaus ein hohes Gut darstellen, und weil der MSV Duisburg weit über die Grenzen der Stadt eine unglaublich hohe und mittlerweile auch durchweg positive Strahlkraft hat, haben wir uns für die Fortsetzung, dieser für beide Seiten erfolgreiche Partnerschaft entschieden.“

Die Zusammenarbeit soll unabhängig von der Spielklassenzugehörigkeit fortgeführt werden. „Das ist für uns alle eine tolle Meldung und ein starkes Zeichen: Mit schauinsland.reisen geht ein traditionsreicher und starker Partner aus unserer Stadt weiter gemeinsam den Weg beim und mit dem MSV“, verdeutlichte MSV-Geschäftsführer Michael Klatt. „Das ist nach all‘ den Turbulenzen, die die Corona-Krise gerade auch der Touristik-Branche beschert hat, alles andere als selbstverständlich. Es unterstreicht aber vor allem auch die Seriosität und Weitsicht, mit der schauinsland-reisen diese dramatische Situation gemeistert hat und weiter meistert – und genau das gleiche gilt für uns beim MSV.”

MSV Duisburg arbeitet seit 2010 mit schauinsland-reisen

Seit Juli 2010 ist schauinsland-reisen Namensgeber der Duisburger Arena, deren Hauptnutzer der MSV ist. Schauinsland-reisen bedeutet für den MSV aber weit mehr – das ist eine wirklich gelebte Partnerschaft im wahrsten Sinne des Wortes. (fs)