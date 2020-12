MSV Duisburg: Zwei Ex-Zebras kicken nun in Würzburg

Duisburg. Die früheren Duisburger Stefan Maierhofer und Rolf Feltscher spielen nun in der 2. Fußball-Bundesliga. Sie sollen die Kickers retten.

Dieses Duo hätten sicherlich einige Fans des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gerne wieder begrüßt. Zweitliga-Schlusslicht Würzburger Kickers verpflichtete die früheren Zebras Rolf Feltscher und Stefan Maierhofer. Das Ex-MSV-Duo soll dazu beitragen, dass die Franken im Abstiegskampf auf Kurs kommen.

Stefan Maierhofer stürmte in der Saison 2010/11 für die Zebras und spielte sich in die Herzen der Fans. Der Österreicher erlitt im Frühjahr 2011 einen Mittelfußbruch, setzte aber in der Folgezeit alles daran, um im DFB-Pokalfinale gegen den FC Schalke 04 wieder fit zu sein. Maierhofer gehörte in Berlin zwar dem Kader der Meidericher an, kam bei der 0:5-Niederlage nicht zum Einsatz.

Mittlerweile ist der "Major" 38 Jahre alt. In seinem Heimatland spielte er zuletzt für Admira Wacker Mödling, blieb in der Hinrunde jedoch ohne Torerfolg. Der Wechsel von Mödling nach Würzburg erfolgte wohl auf dem kurzen Dienstweg: Beide Klubs haben den selben Sponsor. Maierhofer brennt auf ein "neues Abenteuer", Kickers-Sportvorstand Sebastian Schuppan freut sich auf der Internetseite seines Klubs: "Stefan ist ein sehr erfahrener Spieler. Er bringt Eigenschaften mit, die uns fehlen, wie Größe bei Standardsituationen oder Wucht im Angriffszentrum. Zudem ist er trotz seines Alters topfit und ein positiv Verrückter, der richtig Bock auf die Aufgabe hat."

Feltscher spielte in Duisburg unter Lettieri

Rolf Feltscher war seit 2017 in Los Angeles für LA Galaxy in der Major League Soccer am Ball und wechselte nun ablösefrei zu den Franken. Feltscher spielte von 2014 bis 2016 für den MSV. Unter dem heutigen MSV-Trainer Gino Lettieri feierte der Rechtsverteidiger den Aufstieg aus der 3. Liga in die zweite Bundesliga. Nun will der 30-Jährige bei den Kickers die rechte Abwehrseite dichtmachen.