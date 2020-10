Der MSV Duisburg wird das Coronavirus so schnell nicht los: Vor dem Auswärtsspiel gegen TSV 1860 München am Samstag (14 Uhr/magentaSport) wurden zwei weitere Personen positiv getestet. Nach Angaben von Trainer Torsten Lieberknecht handelt es sich um ein Mitglied des Funktionsteams und um einen Spieler. "Sie werden bis Donnerstag in Quarantäne sein", sagte Lieberknecht am Donnerstag. Weitere Personen des Fußball-Drittligisten müssten nicht in die Isolation. Am Freitag stehen weitere Tests an.

Der MSV Duisburg hatte binnen kurzer Zeit vier Coronafälle zu beklagen. Das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken und das Auswärtsspiel beim Halleschen FC mussten deshalb abgesagt werden. Seitdem bestritt der MSV wieder zwei Drittliga-Partien.

MSV: Wiedergutmachung nach Pleite gegen Uerdingen

In München will der MSV nach der schwachen Vorstellung gegen den KFC Uerdingen (0:2) Wiedergutmachung betreiben. "Ich glaube, das jeder Spieler die Erkenntnis hatte, keinen guten Job gemacht zu haben. Auch ich habe keinen guten Job gemacht", sagt Lieberknecht. Der 47-Jährige hatte direkt . "Ich freue mich auf das Spiel, weil wir etwas gutzumachen haben."

MSV-Kapitän Stoppelkamp macht Fortschritte

Erneut fehlen wird Mittelfeldspieler Leroy-Jacques Michels (25), den eine komplizierte Muskelverletzung zu schaffen macht. Positive Signale gibt es hingegen vor dem Marathon-November mit insgesamt sieben Spielen von Moritz Stoppelkamp. Der MSV-Kapitän hatte sich mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert, konnte in dieser Woche aber wieder am Lauftraining teilnehmen. "Stoppel macht gute Fortschritte. Die Blutwerte sind auch gut, so dass wir das Training steigern können", sagt Lieberknecht. In München ist der 33-jährige Offensivspieler noch keine Option, Lieberknecht hat aber die Hoffnung, dass er die Mannschaft schon im November unterstützen kann.

Weitere Themen Zwei neue Coronafälle bei Drittligist MSV Duisburg

Dass sich die Politik zu einem erneuten Lockdown entschieden hat, trägt Lieberknecht mit Fassung. "Wir sind alle sehr gut beraten, uns an die Regeln zu halten. Jeder muss auf seine Art die Pandemie bekämpfen. Fußball bleibt ohne Zuschauer trotzdem ein trauriges Spiel."