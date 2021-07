Nach Ex-Schalker Nübel: Monaco schnappt sich nächsten Bundesliga-Profi

Köln. Europapokal statt Abstiegskampf: Linksaußen Ismail Jakobs wechselt vom 1. FC Köln zur AS Monaco in die französische Ligue 1.

U21-Europameister Ismail Jakobs verlässt den 1. FC Köln und die Bundesliga. Der 21 Jahre alte Linksaußen wechselt zur AS Monaco und wird fortan in der französischen Ligue 1 unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Nico Kovac spielen. Wie am Montagabend offiziell verkündet wurde, unterschreibt Jakobs in Monaco einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 30.06.2026. Über die Transfermodalitäten haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart, heißt es von den Kölnern. Laut Kicker kassiert der FC eine Ablösesumme in Höhe von fixen 7,5 Millionen Euro für den Offensivspieler. Durch leistungsbezogene Bonuszahlungen kann die Summe wohl weiter ansteigen.

"Der FC wird immer mein Heimatverein bleiben. Gleichzeit bin ich sehr froh darüber, dass mir der Verein den Schritt ermöglicht hat, jetzt nach Monaco zu gehen", wird der 21-Jährige in einer Mitteilung der Kölner zitiert. "Das war mein Wunsch, um mich auf einem neuen Level und bei einem Top-Club in Europa weiterzuentwickeln. Meinen Teamkollegen beim FC, Steffen Baumgart und den FC-Fans wünsche ich alles Gute für die Saison."

Ismail Jakobs trifft bei der AS Monaco auf Alexander Nübel

In Monaco wird er neben Ex-Bundesligatrainer Kovac auch auf den deutschen Torwart Alexander Nübel treffen. Der ehemalige Kapitän des FC Schalke 04 ist aktuell vom Rekordmeister FC Bayern München nach Monaco verliehen. Dort hofft der 24-Jährige auf mehr Spielpraxis als zuletzt beim FCB, wo er nur die Nummer zwei hinter Nationaltorwart Manuel Neuer war.

Der gebürtige Kölner kam im Jahr 2012 zum FC und hat dort seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen. Seit seinem Profidebüt in der Saison 2019/20 stand er in insgesamt 43 Bundesligaspielen auf dem Rasen, dabei gelangen ihm drei Tore und drei Vorlagen. Jakobs' Vertrag in der Domstädter lief ursprünglich noch bis ins Jahr 2024. (fs)

