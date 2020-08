Nach Lyon-Sieg: PSG-Star Mbappé stichelt gegen Kritiker der Ligue 1

Essen. Lyon kegelt Manchester City aus der Champions League. Das sorgt auch bei PSG-Star Mbappé für Freude.

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé hat mit einem süffisanten Tweet gegen Kritiker der Ligue 1 geschossen. „Farmers League“ (deutsch: Bauernliga) und ein Clown-Emoji twitterte der 21-jährige PSG-Stürmer nachdem Olympique Lyon sich überraschend mit 3:1 gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League durchgesetzt hatte.

Mbappé will damit aufzeigen, dass Frankreichs Top-Liga keineswegs zu unterschätzen ist, wie es medial in den vergangenen Jahren häufig dargestellt worden war. Das mussten in den vergangenen Tagen vor allem Manchester City und Juventus Turin feststellen, die als große Favoriten in der Königsklasse jeweils an Lyon gescheitert waren.

Zwei Deutsch-französische Duelle im Halbfinale der Champions League

Erstmals in der Geschichte der Champions League stehen weder Teams aus England, Spanien und Italien in der Runde der letzten vier. In der Saison 1990/91 gab es eine solche Konstellation allerdings schon einmal. Damals hieß der Wettbewerb jedoch noch Europapokal der Landesmeister. Der spätere Sieger Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille, Spartak Moskau und der FC Bayern standen damals im Halbfinale.

In diesem Jahr wird es im Halbfinale zwei Deutsch-französische Duelle geben. Am Dienstag trifft RB Leipzig auf Paris Saint-Germain, am Mittwoch kommt es zum Spiel zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern. (fs)