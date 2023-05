Nach Remis gegen Man City: Kroos und Rüdiger selbstbewusst

Madrid Das Halbfinal-Hinspiel von Real Madrid gegen Manchester City endet mit einem Remis. Die beiden deutschen Real-Profis blicken selbstbewusst Richtung Rückspiel.

Real Madrids früherer deutscher Nationalspieler Toni Kroos rechnet nach dem Remis im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City fest mit der Endspiel-Teilnahme.

„Ich glaube, man hat gesehen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind. Wir haben gezeigt, was wir entgegenzusetzen haben“, sagte der 33-Jährige nach dem 1:1 (1:0) beim Internet-Sender Amazon Prime Video. „Wir wissen natürlich, dass es nicht das ideale Ergebnis ist, aber ohne Auswärtstoregel ist es auch kein so schlechtes.“

Ihm und seinen Teamkollegen stehe am 17. Mai in Manchester „wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, das es aktuell gibt im europäischen Fußball“, sagte der fünfmalige Königsklassen-Gewinner. „Aber ehrlich gesagt, wir freuen uns drauf.“

„Erhobenen Hauptes nach Manchester“

Nationalspieler Antonio Rüdiger sagte ebenso selbstbewusst: „Wir können erhobenen Hauptes nach Manchester reisen.“ Real habe die Spieler, die Erfahrung, „wir haben die Cojones (spanisch in etwa: Eier), dahin zu gehen und zu gewinnen.“

Am Dienstag hatte Vinícius Júnior (36.) für Real getroffen, Kevin De Bruyne (67.) den Ausgleich erzielt. „Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen, verdientes oder gerechtes Ergebnis. Gerade fühlt es sich etwas anders an, weil ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit hervorragend gespielt haben“, sagte Kroos.

Über seine Gelbe Karte für ein Foul an Ilkay Gündogan in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sagte der Weltmeister von 2014 augenzwinkernd: „Das passiert auch, ich kann nicht so gut foulen.“