Nagelsmann führt offenbar Gespräche mit Tottenham

Ist erneut Trainer-Kandidat in England: Julian Nagelsmann.

Berlin Die Trainersuche bei Tottenham Hotspur sorgt für Spekulationen. Es fallen auch die Namen von Julian Nagelsmann und Xabi Alonso.

Trainer Julian Nagelsmann wird nach seiner Trennung beim FC Bayern München besonders in England hoch gehandelt. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky hat der 35-Jährige in den vergangenen Tagen Gespräche mit Verantwortlichen von Tottenham Hotspur geführt. Demnach soll vor allem der Vorstandschef des Londoner Premier-League-Clubs, Daniel Levy, ein großer Befürworter des deutschen Trainers sein.

Auch englische Medien griffen den Bericht auf. Der „Mirror“ schrieb am Samstagabend allerdings auch, Bayer Leverkusens Xabi Alonso stehe angeblich hoch im Kurs bei Levy. Der 41 Jahre alte frühere Weltklassespieler spielt mit Bayer in der Europa League gegen die AS Rom um den Einzug ins Finale. Dem Bericht zufolge soll Levy bereit sein, eine Ablösesumme für den Spanier zu bezahlen.

Nagelsmann sei generell nicht abgeneigt, allerdings müssten vor einer möglichen Vertragsunterschrift noch viele Details geklärt werden, berichtete Sky. Nagelsmann steht bei den Bayern noch bis Ende 2026 unter Vertrag, sein potenzieller neuer Club müsste sehr wahrscheinlich eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister zahlen.

Zuvor war Nagelsmann auch als ein Kandidat auf den Trainerposten beim FC Chelsea gehandelt worden. Diese Option soll sich aber vorerst zerschlagen haben.