Neapels Stürmer Osimhen ist Afrikas Fußballer des Jahres

Neapel Nigerias Topstar Victor Osimhen ist zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Wie der Kontinentalverband CAF bekannt gab, setzte sich der 24 Jahre alte Stürmer des italienischen Meisters SSC Neapel bei der Wahl gegen den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi (Marokko) von Paris Saint-Germain und Ägyptens Nationalspieler Mohamed Salah vom FC Liverpool durch.

Nigerias Topstar Victor Osimhen ist zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Wie der Kontinentalverband CAF bekannt gab, setzte sich der 24 Jahre alte Stürmer des italienischen Meisters SSC Neapel bei der Wahl gegen den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi (Marokko) von Paris Saint-Germain und Ägyptens Nationalspieler Mohamed Salah vom FC Liverpool durch.

Als Afrikas Fußballerin des Jahres wurde Asisat Oshoala (29) vom FC Barcelona geehrt, die mit Nigeria bei der WM im Sommer erst im Achtelfinale am späteren Vize-Weltmeister England gescheitert war. Die Stürmerin gewann die Auszeichnung bereits zum sechsten Mal.

Osimhen hatte in der vergangenen Saison großen Anteil an der ersten Meisterschaft Neapels seit 33 Jahren. In 32 Einsätzen in der Serie A traf der Stürmer für den früheren Club von Diego Maradona 26 Mal. In den vergangenen beiden Jahren war der frühere Münchner Sadio Mané (Senegal) zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt worden.